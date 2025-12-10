　
地方 地方焦點

上百善心業者共挺南投家扶冬暖園遊會　源盟建設慨捐泰戈爾公務車

▲南投家扶冬暖慈幼園遊會日前登場。（圖／南投家扶中心提供）

▲南投家扶冬暖慈幼園遊會日前登場，源盟建設捐贈公務車。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

一年一度的南投家扶冬暖慈幼園遊會日前登場，募集超過百家公司行號及善心人士來參與設攤，讓家扶中心的受扶家庭感受到社會溫暖；善心業者源盟建設也捐贈公務車，家扶以印度詩人「泰戈爾」之名為該車命名，象徵社會大眾如其詩句「把自己活成一道光」為每個需要的家庭點亮希望之光。

本次園遊會於12月7日在南投縣農工商會展中心舉辦，獲縣政府等6個公部門單位的支持、24個主協辦單位/個人的贊助，超過100家公司行號/個人親自設攤或捐贈物品；在各式在地美食、特色小吃、生活百貨和創意市集等攤位中，松和工業股份有限公司已連續參與超過十年，除捐贈肉粽水果、提供經費、響應園遊券等，近年更鼓勵員工親自參與，現場還可以看到熱情叫賣、跟民眾玩互動小遊戲等。

▲南投家扶冬暖慈幼園遊會日前登場。（圖／南投家扶中心、南投縣政府提供）

▲南投家扶冬暖慈幼園遊會日前登場。（圖／南投家扶中心、南投縣政府提供）

活動現場吸引眾多家庭攜手參與，如家住南投市的家扶兒「阿亨」表示，因為有好吃的美食、好玩的遊戲，還有生活用品可買，每年都很期待逛園遊會；他今年因為參加家扶的少展方案而成為攤位主，克服剛開始的害羞與生澀後，除協助賣彈力球、饅頭、丸子串串，也設計互動小遊戲來宣傳方案所學的防災知識，以行動回饋、學習手心向下的精神，自己成就感十足。

▲▼南投家扶冬暖慈幼園遊會吸引許多民眾和扶助家庭同歡。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼南投家扶冬暖慈幼園遊會吸引許多民眾和扶助家庭同歡。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投家扶冬暖慈幼園遊會日前登場。（圖／南投家扶中心、南投縣政府提供）

當日也舉行源盟建設董事長鄭憲欣捐贈公務車儀式，家扶特車名取為「泰戈爾」，靈感來自印度詩人泰戈爾《用生命影響生命》中「把自己活成一道光，因為你不知道，誰會藉著你的光，走出了黑暗。」將繼續傳送善心物資到有需要的偏鄉山區；縣長許淑華也親臨現場，與地方來賓及南投家扶的扶幼委員們透過合力扶持「希望之山」的行動，象徵希望、翻轉、行動、感恩與自由等力量的匯聚，提升大眾對弱勢家庭的關懷，號召更多人來一起做公益。

