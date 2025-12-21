　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸東北虎變「啃胎狂魔！」　同伴勸架遭「炸毛怒吼」逗樂遊客

記者任以芳／綜合報導

遼寧大連東北虎園被遊客捕捉有趣一幕，一隻老虎因好奇咬住觀光車輪胎不放，同伴試圖「勸架」制止，竟引發兩虎當眾內訌。這場驚險又搞笑的互動被監視器全程錄下，老虎「炸毛」的瞬間登上熱搜。

綜合陸媒報導，遼寧大連一家野生動物園近日上演了爆笑場面。監視器畫面顯示，一輛載滿遊客的觀光車在經過東北虎園時，一隻老虎突然對車輪產生濃厚興趣，死死咬住輪胎側面的厚橡膠，不論車輛如何緩慢挪動，不肯拒絕鬆口。

▼ 東北虎死咬輪胎不放。（圖／翻攝 開屏新聞）

▲▼ 東北虎打鬧 。（圖／翻攝 開屏新聞）

▲▼ 東北虎打鬧 。（圖／翻攝 開屏新聞）

▲東北虎來勸阻，「兄弟！別咬了。」（圖／翻攝 開屏新聞）

正當老虎與輪胎「較勁」時，差點把輪胎皮側面咬下，園遊車也動彈不得。就在此時，另一隻老虎慢慢走過來了過來，整隻虎趴在同伴身上，試圖用身體語言表達，「兄弟，別咬了，等會高壓水槍要來了！」整個身子趴在「咬胎虎」背上，試圖制止，多次用虎爪攔下「咬胎虎」。

原本專注啃胎的老虎一鬆口，竟轉頭對著好心勸架的同伴一陣齜牙咧嘴、當場「炸毛」，嚇得對方一臉無辜。這段「猛虎內訌」的監視器畫面流出後，網友紛紛笑噴，直呼，「這真的是真虎啊！」

網友幽默說，同伴一看就是受過高壓水槍的教訓」、「知道一頓飽和頓頓飽的區別。」也有網友推測，這可能不是在勸架，而是老虎之間的「玩具爭奪戰」，另一隻老虎只是想讓同伴鬆口，換自己來「品嚐」一下。

動物行為專家指出，老虎對輪胎感興趣並不罕見。橡膠具有獨特的彈性與氣味，且隨著車輛移動會產生物理反饋，極易被捕食動物視為可互動的目標。至於同伴的介入，多半是出於好奇或試探，這類搶奪與插手是動物世界的常態，意外產生的「反目」畫面則純屬意外的笑點。

▼ 東北虎咬輪胎被同伴阻止，心裡不滿現場打鬧起來 。（圖／翻攝 開屏新聞）

▲▼ 東北虎打鬧 。（圖／翻攝 開屏新聞）

