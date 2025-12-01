動物園翻牆闖獅舍！男落地瞬間「母獅狠撲」活活咬死　驚悚畫面曝

▲ 男子闖入獅子園區被咬死。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西一名男子強行翻過逾6公尺高的圍牆，闖入若昂佩索阿市（João Pessoa）阿魯達卡馬拉公園（Parque Arruda Câmara，又名Bica）動物園的獅子園區後，遭母獅「萊昂娜」（Leona）當場攻擊致死。

據當地媒體TV Cabo Branco報導，這名身分不明的男子疑似患有精神疾病，翻越20英尺高的圍牆並突破安全圍欄後，攀爬樹枝進入獅子園區。母獅在他雙腳著地的瞬間立即發動攻擊，現場有民眾拍下獅子撲向男子的恐怖瞬間，軍警等單位火速趕赴現場救援，但他仍被活活咬死。

動物園聲明哀悼，「這對所有人來說都是極其悲傷的事件，我們向尚未確認身分的死者家屬及朋友表達慰問。」園方強調，事發後立即關閉園區並啟動所有安全協議，將配合帕拉伊巴州法醫科學研究所（IPC）進行調查。

針對外界關切，園方澄清母獅不會被安樂死，「萊昂娜目前狀況良好，將持續接受一切必要照護。事發後她立即接受技術團隊評估，因承受高度壓力而持續受到觀察監控。」

園方強調，萊昂娜身體健康，且事發後未再表現出攻擊性行為。但動物園將持續關閉至調查及官方程序完成，優先確保遊客、員工及動物安全。