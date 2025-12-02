　
大陸 大陸焦點 特派現場

夜間施工巨大毛團突靠近！　挖掘機工人驚恐「對視」東北虎

記者任以芳／綜合報導

吉林延邊再現野生東北虎身影，一名男子正在開挖掘機，樹林裡突然走出一隻東北虎，彼此還對視幾秒。之後，東北虎看了幾眼走開了，男子事後回憶生死瞬間，「我連大氣都不敢喘！」

陸媒《極目新聞》報導，根據網友發佈的影片，挖掘機師傅在林中道路偶遇一隻東北虎過馬路，因挖掘機燈光較亮，可以清楚看到老虎從馬路上跳進一條窄溝，在溝裡走了幾步後，然後緩緩走進樹林，其間扭頭和挖掘機師傅對視了幾秒。

該網友指出，「對視那幾秒，我連大氣都不敢喘，它邁著大佬步伐，掃了我一眼，甩甩尾巴轉身進山了。」

影片曝光後，其中一名網友表示，拍攝者是自己親哥哥刁姓男子，影片先在家族群組分享，家人得知後紛紛提醒他注意野外安全，並確認拍攝地點位於蘭家大峽谷國家森林公園近郊。刁姓男子在群內留言稱「親眼拍到真的老虎」，影片長約1分09秒。

▲▼ 東北吉林挖掘機師傅見東北虎 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲ 東北吉林挖掘機工人見東北虎。（圖／翻攝 極目新聞）

蘭家大峽谷國家森林公園管理方受訪時指出，拍攝點並不屬於公園管轄區，而是位於吉林延邊州汪清縣復興鎮附近。不過，該區域均屬東北虎豹國家公園範圍，野外出現東北虎並非異常現象。

東北虎豹國家公園橫跨吉林、黑龍江兩省，是大陸東北虎與東北豹的主要棲息地與生態遷徙走廊。園區近年透過禁伐、恢復植被與野生動物監測改善了生境，野生虎豹個體活動頻次逐步上升。

截至目前，復興鎮政府尚未公開進一步細節。雖然官方尚未確認這頭東北虎具體行動軌跡，但保育專家指出，民眾在邊境山區偶遇老虎顯示生態環境正在改善，也提醒野外作業者應保持警戒、避免靠近或干擾野生大型食肉動物。

11/30 全台詐欺最新數據

砍斷天道盟大哥「黑狗」腳筋！　2刀手穿同款帽T現身
快訊／高國豪發聲！　深感懊悔接受懲處
南萬華教父被鐵鎚斷腿！　6年後癌逝「盯著」義子復仇
AV女神「0偽裝逛九份脫了」！　超兇身材被拍

柯文哲聲請法庭直播結果曝！法院准「宣判後播」　許甫酸：司改奇觀

海鯤號「無錨海測」是造艦團隊爆的料　張競：敏感消息外洩才令人擔心

私密肌保養三重點！少精緻糖、多透氣更健康

台中購物節吸金逾200億　彰化人消費11億居外縣市之冠

友邦聖露西亞總理順利連任　外交部祝賀：露國政府堅定挺台國際參與

吳申梅激烈爆吵香港尪！　火大搭機衝回台「完全攔不住」

為義父報仇砍斷仇家腳筋！2刀手自首...穿同款「3黑點」帽T原因曝

《巫師4》未來計畫曝光　CDPR發豪語：新三部曲6年內全完成

2親台候選人領先！宏都拉斯大選技術性平手　將啟動人工計票

桃園市環、警攜手取締噪音車成效佳　榮獲「城市治理卓越獎」

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

天生殘疾東北虎　迎來17歲高齡生日

天生殘疾東北虎　迎來17歲高齡生日

日本北海道釧路市動物園飼育著一隻天生殘疾的東北虎「ココア可可亞」，5月24日迎來高齡17歲的生日。2008年出生的牠本來失去呼吸心跳，搶救成功後卻發現牠患有軟骨發育不全的症狀，四肢幾乎扭曲變形，基本上無法生存。園方採用人工飼育的方式，不放棄任何機會再加上可可亞頑強的生命力，感動不少人。

採訪遇東北虎！「避獸屋」提供村民逃生

採訪遇東北虎！「避獸屋」提供村民逃生

正面遭遇東北虎！胖貉「馬上不動了」

正面遭遇東北虎！胖貉「馬上不動了」

東北虎進村！65歲村民手被咬傷血肉模糊 猛撲鐵柵欄直接撞爛

東北虎進村！65歲村民手被咬傷血肉模糊 猛撲鐵柵欄直接撞爛

東北虎怕痛「環抱」奶媽腿

東北虎怕痛「環抱」奶媽腿

東北虎

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

