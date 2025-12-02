夜間施工巨大毛團突靠近！　挖掘機工人驚恐「對視」東北虎

記者任以芳／綜合報導

吉林延邊再現野生東北虎身影，一名男子正在開挖掘機，樹林裡突然走出一隻東北虎，彼此還對視幾秒。之後，東北虎看了幾眼走開了，男子事後回憶生死瞬間，「我連大氣都不敢喘！」

陸媒《極目新聞》報導，根據網友發佈的影片，挖掘機師傅在林中道路偶遇一隻東北虎過馬路，因挖掘機燈光較亮，可以清楚看到老虎從馬路上跳進一條窄溝，在溝裡走了幾步後，然後緩緩走進樹林，其間扭頭和挖掘機師傅對視了幾秒。

該網友指出，「對視那幾秒，我連大氣都不敢喘，它邁著大佬步伐，掃了我一眼，甩甩尾巴轉身進山了。」

影片曝光後，其中一名網友表示，拍攝者是自己親哥哥刁姓男子，影片先在家族群組分享，家人得知後紛紛提醒他注意野外安全，並確認拍攝地點位於蘭家大峽谷國家森林公園近郊。刁姓男子在群內留言稱「親眼拍到真的老虎」，影片長約1分09秒。

▲ 東北吉林挖掘機工人見東北虎。（圖／翻攝 極目新聞）

蘭家大峽谷國家森林公園管理方受訪時指出，拍攝點並不屬於公園管轄區，而是位於吉林延邊州汪清縣復興鎮附近。不過，該區域均屬東北虎豹國家公園範圍，野外出現東北虎並非異常現象。

東北虎豹國家公園橫跨吉林、黑龍江兩省，是大陸東北虎與東北豹的主要棲息地與生態遷徙走廊。園區近年透過禁伐、恢復植被與野生動物監測改善了生境，野生虎豹個體活動頻次逐步上升。

截至目前，復興鎮政府尚未公開進一步細節。雖然官方尚未確認這頭東北虎具體行動軌跡，但保育專家指出，民眾在邊境山區偶遇老虎顯示生態環境正在改善，也提醒野外作業者應保持警戒、避免靠近或干擾野生大型食肉動物。