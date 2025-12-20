中埔啟承基金會攜手保安宮　助邊緣戶感受社會關懷

▲▼ 中埔啟承文化藝術基金會攜手中埔四十九庄保安宮等各善心人士單位一同年度送暖 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

由中埔啟承文化藝術基金會攜手中埔四十九庄保安宮聯合主辦年度送暖,邀請到立委陳冠廷、中埔鄉長李碧雲、行政院雲嘉南服務中心副執行長李碧菁等貴賓親臨現場,表達對鄉里、對在地的支持與看重。

中埔啟承文化藝術基金會攜手中埔四十九庄保安宮，送暖鄉內邊緣戶等弱勢團體活動20日上午隆重登場，現場贈送由數十位志工親手編織圍脖、現金紅包3500元以及各項民生物資給支持對象，活動還提供撥筋剪、修甲及義賣小舖及公益舞台表演等。

董事長骨茂根指出,中埔啟承文化藝術基金會設立三年,以發展社區鄰里的文化平權為職志，希望讓文化藝術傳承的種子在中埔鄉發芽、擴散,秉持回饋鄉里初衷,這次將所募各界愛心轉贈給需要關懷的弱勢對象,辦理親近民眾的文化休閒活動,正是基金會串聯在地士農工商的年度大事,熱情邀約中埔鄉親共襄盛舉,一齊在池王爺見證下為中埔溫馨送暖做愛心。

保安宮主委郭明彰表示,王爺廟作為地方信仰中心,保存著乾隆時代的碑記,歡迎閨家老幼除了參加盛會也不忘進廟感受,屬於古廟的恩澤與力量!這次廟方提供2,000元紅包,持續成為鄉民善意滿滿的有力後盾。

鄉長李碧雲說,非常感謝四十九庄保安宮、中埔啟承基金會、陳冠餘立委辦公室等慈善家,這次發起捐贈紅包及物資活動,讓弱勢家庭能夠在歲末寒冬中,感受到社會的關懷與温暖。也希望藉此活動,達到拋磚引玉的成效,讓更多人發揮愛心,一起關心身邊的弱勢朋友。各期關懷無法列入中低收入戶的邊緣戶,這次能提供名單位作捐赠,是非常有意義的事!