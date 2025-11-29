▲▼ 行政院核定2532萬元 啟動中埔鄉地方創生新篇章 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院地方創生會報工作會議日前核定嘉義縣中埔鄉地方創生計畫，總經費約2,532萬元。希望藉由此次計畫整合資源與創新發展，進一步促進中埔鄉的在地經濟繁榮，推動永續成長，為當地居民創造更多就業與發展機會。

中埔鄉自110年通過第一期地方創生計畫，已初見階段性成果，除了帶動周邊7個村里社區發展，增加地方特色產品開發，推廣食農教育生活飲食，強化老舊空間整備及優化空間環境機能外，亦成功吸引外來遊客，提升經濟效益。

本次計畫擴大共好範圍，除了原先的台3線周邊團隊，更延伸至前往阿里山必經之台18線道路，配合周邊新的場域及多元產業，持續推動豐富的淺山休閒化品牌，期望達成「傳統藝術與文化傳承」與「觀光經濟與生態美學」的願景，以捲動更多社區、產業二代加入地方創生行列。

嘉義縣政府綜合規劃處長陳皇成表示，中埔鄉民間事業體積極參與公共事務，從淺山特色發想出多樣化的精緻商品與創新遊程，完整契合國發會推動地方創生的宗旨。在翁章梁縣長的重視推動下，嘉義縣各鄉鎮市的地方創生計畫逐步推展，注重於深入產業、發展弱勢區域，有規劃的提昇，有助於增加青年返鄉意願。