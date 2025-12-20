　
地方焦點

南陽國小慶80歲生日　江啓臣協同運彩公會贈羽球物資

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲江啟臣協同運動彩券經銷商商業同業公會，捐贈南陽國小20箱羽球物資。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區南陽國小今天（20日）歡慶80週年校慶，台中市副市長鄭照新及立法院副院長江啟臣，到場與師生同歡，其中江啟臣協同運動彩券經銷商商業同業公會，捐贈20箱羽球物資，台中市羽球委員會再加贈5箱羽毛球，總計9000顆羽毛球，以行動支持基層羽球發展。

南陽國小羽球隊成立至今10年，雖校內未設立正式體育班，孩子利用課餘時間苦練、加上教練悉心訓練，今年南陽國小羽球隊在全國盃奪得佳績，六年級女生、男生團體組分別得到第二、第五名，女生、男生雙打分別奪得第二、第三名，女生單打第三名。另外在台中市市長盃，更奪下6金4銀11銅。

江啟臣是南陽國小校友，他表示，體育活動不僅有助於提升學生身體素質，也是培養團隊精神、堅持與自信的重要途徑，「支持孩子從小參與運動，是打造健康世代與培育未來運動人才的基礎。」因此他特別希望結合公益力量，共同為孩子打造更好的學習及運動環境。

運彩公會理事長何昱奇指出，羽球隊草創初期資源極度匱乏，但孩子們流汗、跌倒後再爬起來的堅持令人感動。他對球員感性喊話：這批羽球不只是補給與獎勵，更是一份祝福，代表大人對孩子們的一份信任。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲小球員獲得羽球物資，每人面上都露出笑容。（圖／記者白珈陽攝）

南陽國小校長尤長亮表示，這批羽毛球將提供學生更多練習、競賽的機會；在羽球隊參與重要大型比賽前夕，江副院長也協助校方，積極協助借用運動中心、符合國際標準的訓練場地，讓選手們能有最完善的環境準備賽事；羽球隊訓練耗材高，訓練費用也是對學校是個壓力，但江副院長近年也持續透過各方管道，爭取大量訓練用耗材，實際支持羽球訓練。

楊瓊瓔狂掛20面賀年看板　同框盧秀燕

楊瓊瓔狂掛20面賀年看板　同框盧秀燕

國民黨台中市長黨內初選競爭升溫，表態爭取黨內提名的現任立法院副院長江啟臣，昨（18）日率先曝光與市長盧秀燕合體看本，其對手、立法委員楊瓊瓔輸人不輸陣，今(19)日一口氣掛上20面推出「馬年行大運」戶外看板，與台中市長盧秀燕同框，與江啟臣較勁意味濃厚。

初選升溫！江啟臣合體盧秀燕看板搶先曝

初選升溫！江啟臣合體盧秀燕看板搶先曝

被問「何時辭副院長」　江啟臣苦笑回應

被問「何時辭副院長」　江啟臣苦笑回應

江啟臣表態參選市長　盧秀燕6字回應

江啟臣表態參選市長　盧秀燕6字回應

江啟臣宣布「參選台中市長」！將爭取黨內提名

江啟臣宣布「參選台中市長」！將爭取黨內提名

