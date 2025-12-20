殺人魔張文狂丟煙霧彈隨機砍人　「SG仿真版」網路賣家急下架

▲張文犯案時不斷扔煙霧彈，該款煙霧彈可於網路購入，常用於登山或生存遊戲等合理用途。（圖／記者陳以昇攝、記者徐文彬攝）



記者許權毅／台北報導

張文昨晚在台北車站、中山站隨機殺人，釀3人死亡又畏罪輕生死亡。張文犯案過程中，不斷投擲煙霧彈製造恐慌，據了解，該款煙霧彈不算罕見，許多網路通路皆有販售，但主要是作為登山求生、生存遊戲常用，以發出訊號為主要用途，但恐攻事件發生後，許多賣家都將該項商品下架。

27歲的犯嫌張文是通緝犯，過去曾服空軍志願役，2022年因酒駕遭軍方汰除。國防部昨說明，於台北車站隨機傷人嫌犯，非現役軍人，2024年11月空軍憲兵警衛營教召未到，後備指揮部依《妨害兵役治罪條例》移送地檢署偵辦，另其所用之煙幕彈非國軍制式裝備。

經比對，該款煙霧彈上頭寫著M18 SMOKE GRENADE，有賣家以「SG仿真版煙霧彈」稱呼。若以正常管道購入，常有人用於生存遊戲，或是登山者的緊急用品，甚至燈光舞台效果等，每枚售價約莫落在600至1000元左右。

據了解，張文犯案計劃書內有提及要先使用煙霧彈再進行攻擊，是否是從網路購得大量煙霧彈？來源又是何處，要由警方釐清。不過，網路有許多賣家疑似因此先下架停售，數個網購頁面已經無法瀏覽。