>
社會 社會焦點 保障人權

殺人魔張文狂丟煙霧彈隨機砍人　「SG仿真版」網路賣家急下架

▲張文,煙霧彈。（圖／記者陳以昇攝、記者徐文彬攝）

▲張文犯案時不斷扔煙霧彈，該款煙霧彈可於網路購入，常用於登山或生存遊戲等合理用途。（圖／記者陳以昇攝、記者徐文彬攝）

記者許權毅／台北報導

張文昨晚在台北車站、中山站隨機殺人，釀3人死亡又畏罪輕生死亡。張文犯案過程中，不斷投擲煙霧彈製造恐慌，據了解，該款煙霧彈不算罕見，許多網路通路皆有販售，但主要是作為登山求生、生存遊戲常用，以發出訊號為主要用途，但恐攻事件發生後，許多賣家都將該項商品下架。

27歲的犯嫌張文是通緝犯，過去曾服空軍志願役，2022年因酒駕遭軍方汰除。國防部昨說明，於台北車站隨機傷人嫌犯，非現役軍人，2024年11月空軍憲兵警衛營教召未到，後備指揮部依《妨害兵役治罪條例》移送地檢署偵辦，另其所用之煙幕彈非國軍制式裝備。

經比對，該款煙霧彈上頭寫著M18　SMOKE GRENADE，有賣家以「SG仿真版煙霧彈」稱呼。若以正常管道購入，常有人用於生存遊戲，或是登山者的緊急用品，甚至燈光舞台效果等，每枚售價約莫落在600至1000元左右。

據了解，張文犯案計劃書內有提及要先使用煙霧彈再進行攻擊，是否是從網路購得大量煙霧彈？來源又是何處，要由警方釐清。不過，網路有許多賣家疑似因此先下架停售，數個網購頁面已經無法瀏覽。

12/18 全台詐欺最新數據

快訊／張文酒駕汰除後「2年沒回家」　父母認兒屍拭淚：想找人都
快訊／蔣萬安宣布：台北市全面升級戒備！
張文還有哥哥住高雄　5年沒聯絡
快訊／張文犯案完整時間序曝光！
遭恐攻死亡家屬悲問卓榮泰　「為什麼一個年輕人在大街上鑄下大錯
快訊／張文想學鄭捷！狂搜「北捷殺人案新聞」　列殺人計畫表格
中山隨機殺人片《玩命關頭》男星也轉發！　網驚：在美國早被「射
快訊／57歲男阻張文不幸罹難　蔣萬安：從寬認定至少獲500萬
快訊／張文奪3命墜樓亡！3地同步驗屍結果曝
快訊／北捷恐攻3民眾喪命！北檢將協助家屬申請犯罪補償金　最高
張文父母抵達二殯相驗！夫妻緊緊牽手　神情凝重不發一言

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

警政署公布張文犯案完整時間序　聲東擊西別處縱火、7警追捕下墜樓

台北捷運台北車站與中山站昨晚發生隨機攻擊事件，嫌犯張文先後在兩站丟擲煙霧彈及汽油彈，並持刀傷人，最後自百貨公司6樓墜樓。事件共造成13人送醫，其中4人死亡（含兇嫌）、1人重傷、1人中傷、7人輕傷。警政署長張榮興今（20日）稍早說明案件完整時間序、經過及警方應處作為。張榮興也指出，案發前，張嫌先在別處縱火，警方處理火警時，北捷就發生襲擊，警方也第一時間趕往。嫌犯進入誠品南西館步行到頂樓墜樓前，有7位員警在後追捕。

傾全力協助恐攻受害者　潘孟安：政府有責任承擔與修復傷痕

傾全力協助恐攻受害者　潘孟安：政府有責任承擔與修復傷痕

張文哥哥住高雄　陳其邁證實：5年沒聯絡

張文哥哥住高雄　陳其邁證實：5年沒聯絡

快訊／疑想學鄭捷！張文狂搜「北捷殺人案新聞」　列殺人計畫表格

快訊／疑想學鄭捷！張文狂搜「北捷殺人案新聞」　列殺人計畫表格

張文恐攻北車中山釀4死　鄭麗文籲賴清德：心思不要只在政治鬥爭上

張文恐攻北車中山釀4死　鄭麗文籲賴清德：心思不要只在政治鬥爭上

張文台北車站中山煙霧彈

