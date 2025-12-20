　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恐攻殺人魔奪3命墜樓亡！3地同步驗屍結果曝　他脖子中刀白T全染紅

▲張文父母不發一語離開派出所。（圖／記者陸運陞攝）

▲張文恐攻殺死3路人，連同張文在內等4名死者家屬今天分別前往殯儀館，配合檢警報驗。（圖／記者陸運陞攝）

記者邱中岳／台北報導

台北車站在19日發生恐怖攻擊，妨害兵役通緝犯張文連續犯下4起縱火案件後，在北車、南西誠品無差別攻擊導致3人不治身亡，嫌犯也隨即跳樓身亡，三名被害人的家屬以及張文的家屬，分別在20日於不同地方，由檢警會同相驗遺體。

警方調查，27歲的張文，因妨害兵役案件遭到桃園地檢署發布通緝，1月時北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，但沒想到在19日犯下不特定傷人案件，導致3死11傷，最後嫌犯從南西誠品頂樓墜落身亡。

據悉，第一時間張文在北車扔擲煙霧彈，上前阻止的57歲余姓男子，背部遭張文砍殺，導致送醫後不治，余姓男子平時在金融公司上班，當天從北市大安區的公司下班，要搭火車返回桃園住處，沒想到見義勇為卻被張文殺害。

案發之後，警方通知家屬從桃園北上，由妻子與大女兒前往台大醫院處理丈夫後事，小女兒則到派出所說明，另外余姓男子的遺體也在19日晚上緊急會同檢察官相驗遺體。

張文後續又到了南西誠品犯案，當時在馬路上仍擲煙霧彈，隨即抽出長刀衝進百貨公司，還隨意揮舞刀具砍殺路人，一名正在停等紅綠燈的37歲蕭姓男騎士脖子遭砍，當時與另名被砍殺的男子在路邊等待救援。

警方抵達現場時，發現蕭姓騎士脖子被抹了一刀，外套下的白色T恤全部染紅，停在路邊等待救護車馳援，但是送往醫院後仍宣告不治，姊姊獲悉後趕往醫院，表示弟弟擔任保全工作，平時與父母同居，當時應該要去上班。

最後張文到了南西誠品四樓，持刀砍殺一名正在南西誠品逛街的37歲王姓男子，王最後由警消送往醫院後仍宣告不治，事後哥哥表示，王平時在金融業服務，當時在百貨公司一個人逛街，卻無辜遇害。

北市警局也在20日報請檢察官指揮偵辦，連同嫌犯張文在內等四名死者家屬，分別帶往不同的醫院、殯儀館進行相驗，以釐清相關卻切死因。

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

