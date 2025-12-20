張文「奪命時間軸」曝光！　隨機殺人4死9傷

記者葉國吏／綜合報導

台北市19日傍晚爆發恐怖攻擊，27歲張姓男子在台北捷運、中山站連續犯案，造成4人死亡（含嫌犯），9人受傷，震撼社會，整起事件歷時3個多小時。《ETtoday》新聞雲整理了這起恐怖攻擊連續殺人的時間軸。

▲張文北市鬧區隨機殺人4死9傷。（圖／記者陳以昇攝）

連續縱火案起，嫌犯行動蔓延台北市區

台北市中山區林森北路119巷一棟住宅，19日下午3時52分左右突然發生火災，警方調查發現是張姓嫌犯所為，拉開連串攻擊序幕。僅過四分鐘，他又在長安東路一段點燃汽車和機車，導致數輛車輛與雜物燒毀，現場一片混亂。

不到一小時後，張嫌又轉移陣地，來到中正區公園路20巷一處三樓租屋處，於陽台焚燒雜物。警方與消防人員疲於奔命，卻無法阻止嫌犯繼續下一步行動。

▲張文在行兇前折返回租屋處縱火。（圖／記者邱中岳翻攝）

捷運北車投擲汽油彈，嫌犯躲旅館續犯

下午5時25分，張嫌將攻擊目標移到捷運台北車站M7地下通道，丟出汽油彈及多枚煙霧彈，造成車站一度陷入恐慌與封鎖。民眾倉皇逃離，捷運營運受影響，現場瀰漫刺鼻煙霧。

約14分鐘後，他迅速躲入南京西路一家旅館，警方全力搜索。張嫌行蹤詭祕，顯示行動計劃周密，警方一度失去掌握，整座商圈陷入不安氛圍。

▲張文犯下隨機攻擊事件，誠品南西店宣布，12月20日休館一天。（圖／記者陳以昇攝）

中山站出口砍人，誠品南西店血案震撼

當晚6時39分，張嫌現身捷運中山站出口南京西路，先丟煙霧彈，再持刀攻擊一名37歲男騎士，造成嚴重傷害。現場民眾驚慌失措，救護車火速到場搶救傷者。

僅隔11分鐘，張嫌持刀闖入誠品南西店，對多名顧客展開隨機砍殺。最後，他選擇從建築五樓墜下身亡。事件至晚間10時30分已導致4死（含嫌犯）、9人受傷。社會各界痛批，台北市警方與市府全力處理善後。

▲張文傷人時間軸。（AI製圖／ETtoday新聞雲製）

張文隨機傷人時間軸

下午3時52許，張文於台北市中山區林森北路119巷一間住宅縱火。

下午3時56分許，張文於台北市中山區長安東路一段縱火，造成1輛汽車、2輛機車及雜物遭燒損。

下午4時57分許，張文轉往台北市中正區公園路20巷一處3樓租屋陽台燃燒雜物。

下午5時25分許，張文於捷運M7地下連通道丟汽油彈、多顆煙霧彈。

下午5時39分許，張文躲進台北市中山區南京西路一間旅館。

▼張文傷人時間軸。（AI協助/葉國吏製圖，經編輯審核）