社會 社會焦點 保障人權

哈雷機車被張文燒毀「發文求助」　車主黑歷史遭挖出

記者葉國吏／綜合報導　

19日晚間台北市鬧區突發恐怖攻擊，27歲男子張文持煙霧彈和汽油彈襲擊多處，造成4死9傷。有網友的哈雷機車也被波及，在Thraeds上求助。

▲台北車站煙霧瀰漫。（圖／攝影中心攝)

▲張文在台北車站投擲煙霧彈。（圖／攝影中心攝)

19日晚間台北市爆發恐怖攻擊，27歲男子張文手持煙霧彈和汽油彈在市中心展開一連串襲擊，導致4人死亡、9人受傷。警方調查後發現，張文非台北人，而是桃園居民，卻特意北上在中正區公園路租屋，並疑似早已規劃好要連續作案。他還在南西誠品店旁的千慧旅館投宿，警方在他的房間搜出25瓶汽油彈、一把長刀、兩台平板電腦、面罩和護具，準備相當充足。

張文行凶規劃縝密、屢換落腳點
進一步調查發現，張文因遷戶籍沒申報，導致教召令發不到手，今年7月還被桃園地檢署通緝。早在今年1月，他就已經在公園路租屋，為了不引人注意又怕被警方盯上，17日特地花錢入住南西誠品店對面千慧旅館，似乎在「備戰」，準備好下一波襲擊。

19日下午3點多，張文在林森北路、長安東路一段等三個地方接連放火，短短14分鐘內就丟了六個汽油桶縱火。警消接獲通報後迅速趕到現場，成功撲滅火勢，但還是燒毀了一輛汽車、兩台機車和一些雜物，幸好當時沒有人受傷。

哈雷車主被波及求助　網友看法不一
一位網友在Threads上發文「我的車被張文燒了，對 就是投煙霧彈 砍人 跳樓的那個 請問有經驗的大大要如何進行求償程序嗎 。。。拜託各位了 起個床車被燒」不過對於此發文大家的看法不一，有人找出這輛哈雷機車曾有停在社區出入口擋路的紀錄。

不過對於網友的反應，也有人幫腔表示「人家後來就租車位了，還承認錯誤，誠心道歉，你們還有什麼好在那邊說什麼報應，嘲笑別人。」；也有網友回應「抱歉 這真的求償無門，很幸運的是你的車幫你擋了一劫如果人被潑到汽油 在那環境 凶多吉少」。

張文行兇前折返回租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

北車恐攻4死張文犯前4次縱火　誤導警撲空

北車恐攻4死張文犯前4次縱火　誤導警撲空

19日晚間台北市鬧區突發恐怖攻擊，27歲男子張文持煙霧彈和汽油彈襲擊多處，造成4死9傷。警方調查發現，張文事先備妥大量武器，並於市區多地縱火，只是警方調查發現張文，前往桃園抓人，錯失良機。

關鍵字：

北捷中山隨機殺人

