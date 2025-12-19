一日犯案過程曝！張文先縱火再丟煙霧彈砍人　商旅搜出25瓶汽油彈

記者邱中岳／台北報導

台北車站在19日發生一起不特定襲擊事件，一名男子19日陸續在北市中山區犯下三起縱火案件，後來又跑回中正區公園路的租屋處縱火，接著又徒步走到北車丟擲煙霧彈，導致一死一傷的傷亡事件，嫌犯後來又跑到南京西路上丟擲煙霧彈，並持刀衝進南西誠品裡面，最後從頂樓墜樓身亡，當時警方接獲線報，誤以為裡面還有2名共犯，也立刻逐層搜索，所幸最後確定僅一人犯案，且已墜樓身亡。

警方調查，27歲的張文，因妨害兵役案件遭到桃園地檢署發布通緝，一月份北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，但沒想到在19日犯下不特定傷人案件，導致9人受傷，其中有兩名路人傷重不治，最後嫌犯從南西誠品頂樓墜落身亡。

▲逃兵通緝犯先點三起縱火案，再闖北車、南西商圈丟煙霧彈砍人。（圖／記者陳以昇攝）

警方追出，張文在一月間到北市中正區公園路20巷承租分租套房，直到17日突然搬到北市大同區的旅館投宿，並且在19日下午先在北市中山區民生東路一段、林森北路等三處縱火，事後在傍晚時分，又跑回公園路租屋處縱火。

警消當時接獲報案，在公園路滅火時，張文又跑到台北車站地下街扔擲煙霧彈，其中一名57歲的余姓男子上前勸阻反而背部遭砍倒地，送醫搶救後宣告不治，且另外還有一名捷運站務人員吸入性嗆傷。

▲張文跑到大同區旅館投宿，警方在裡面搜出汽油彈以及刀具等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

後來張文又返回投宿的旅館，補充煙霧彈、汽油彈等攻擊性武器，再度徒步前往中山商圈，並在南京西路上當街丟擲煙霧彈，並持刀闖進南西誠品，導致有7人受傷，其中一人脖子被砍傷，最後送醫不治。

警方當下立刻圍捕嫌犯，最後張文跑到五樓頂墜落身亡，警方也在後巷找到倒地的張文，緊急送往醫院搶救後仍宣告不治，據悉，當時警方懷疑還有共犯一起在飯店裡，所以立刻疏散百貨人員逐層搜索，最後確認僅一人犯案才結束搜索。

警方事後也到張文投宿的旅館搜索，並搜出刀子一把、汽油彈約25瓶、雨衣、黑帽以及兩台平板電腦，目前警方也查扣相關證物，並且釐清張文電腦裡是否有相關資料。