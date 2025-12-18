　
社會 社會焦點 保障人權

社工「詐騙自己人」欠債百萬！　至少8人受害

A姓社工指控遭曾為同事的李姓社工騙他辦信貸投資，保證無風險，卻害他揹上百萬債務。（圖／林冠吟攝）

▲A姓社工指控遭曾為同事的李姓社工騙他辦信貸投資，保證無風險，卻害他揹上百萬債務。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

本刊日前接獲爆料指出，宜蘭縣一名李姓資深社工向周遭同事以「要不要賺錢，不會讓你出到一毛錢」為由，要求同事信貸投資房屋買賣與汽車租賃，「保證穩賺不賠」，無論是信貸本金、利息、稅率甚至是罰單，一切衍生費用全數由他負責，未料李男僅付三分之一的貸款後，隨即延遲還款，害同事負債百萬，甚至疑似要服務個案辦信貸借錢，並以對方名義開設人頭公司，粗估至少有8人受害，總財損金額上看約1000萬餘元。

據了解，現年約40多歲的李姓社工，擁有高考社工師資格，曾任職於家扶基金會、世界展望會與宜蘭縣社會處約聘社工，由於其任職已久，累積不少人脈與口碑，加上其平時出入均以名車代步，讓不少同事都堅信其家境豐厚。然而李男卻在2023年間被指控，先詢問周遭同事「要不要賺錢」，李男出示自己所開設的房地產與汽車租賃公司，要同事向信貸借錢給他購買房地產，以此賺取中間價差。

李男向同事強調，「不用拿錢」、投資項目更是「一毛錢都不用花」，讓同事基於過往共事的信任下，決定參與李男所稱的「投資」。李男見狀便立即要同事申請信貸，希望能貸出80至100萬元的款向，以此讓他投資房屋，買高賣高從中賺取差價，並保證每年能拿回2.4萬元的紅利，更重要的是，過程中一切衍生的費用，如信貸本金利息等「全都他繳」。

一名A姓社工聽信李男所言，因剛出社會向銀行申辦僅核貸23萬餘元的款項，李男透過日常相處得知A男名下有一台機車，要A男「加碼」將機車拿去貸款，再因此獲得15萬元的「投資房屋」款項。

A男拿出對話紀錄表示，李男要他背一台車，仲介業務要他超貸買車，承諾會繳清信貸、稅務等一切費用，最後不但未繳款項還上演失蹤秀。（圖／當事人提供）

▲A男拿出對話紀錄表示，李男要他背一台車，仲介業務要他超貸買車，承諾會繳清信貸、稅務等一切費用，最後不但未繳款項還上演失蹤秀。

而僅僅是「投資房屋」還不夠，李男向A姓社工表示，自己平常除投資房地產外，也經營汽車租賃等相關事務，名下也有一間租賃公司，拿出一名業務聯絡資料，要A男與該名業務聯絡購買「中古車」，並指定購買車款，同時要求A男「超貸」，「能貸越多越好」，指導他們「問就說，家裡要用」。

A男依約買下中古車，背上近60萬餘元的債務，李男便要A男將車子的所有權交給他，由他進行管理租賃，強調一切費用如燃料稅、罰單、停車費等衍生費用全數由他負責，讓A男不用擔心，且在租賃過程也會審慎查核每位租賃駕駛人，租賃駕駛人須有「良民證」才可租賃，確保車輛不會受到損害，承諾給予一筆5千至1萬元不等的「過戶車主費用」，每年還可獲得1.2萬元的分紅。

A男拿出罰單表示，李姓社工原先的承諾全數跳票，不但一直收到催繳通知電話，也狂收罰單，造成不少困擾。（圖／林冠吟攝）

▲A男拿出罰單表示，李姓社工原先的承諾全數跳票，不但一直收到催繳通知電話，也狂收罰單，造成不少困擾。

隨著時間的推移，A男發現信貸款項竟不斷寄出催繳通知單，詢問李男，李男卻表示自己手頭緊，要A男體諒先「幫忙繳一下」，只是這「幫忙繳一下」李男便再也沒有繳過任何款項，就連所有汽車貸款、罰單、停車費用等催繳通知單也如雪片般飛來，讓A男氣得質疑李男，李男卻開始失聯，讓他這才驚覺受詐，並因此發現李男幾乎瞄準周邊同事行騙，就連李男的長官也都是他的行騙目標，粗估至少有8人受害，每人均因此背上150萬元不等債務，總財損金額上看1000萬餘元。

而讓A男吃驚的是，李男當初為取得他們信任，出示自己擔任負責人的裝潢公司與汽車租賃公司，2間公司均開始頻繁更換負責人姓名，其中裝潢公司的負責人竟一度被換成李男曾經服務過的個案，再因此發現該名個案也疑似揹上近百萬元的債務，讓他痛斥相當離譜。如今他們也自組群組聯絡交換資訊，並一狀將李男告上法院，「現在只希望他能將本金還回來。」。

