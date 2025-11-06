【廣編】書畫博客未來棲居　玲廊滿藝Ｘ尊彩藝術中心「三人聯展」　

▲<漂流系列：宇宙海洋觀測站> 166 cm × 245cm。已被收藏。

未來的「家」，或許不只是牆與屋頂構成的住所，也可以是一處能讓心靈安放的所在。

由統一集團旗下藝文品牌玲廊滿藝主辦的展覽《未來棲居》，首次與尊彩藝術中心合作，將於11月7日在DREAM PLAZA、6樓博客來書店舉辦藝術座談會，邀請尊彩藝術中心總監Jimmy與三位藝術家展開對談，從藝術的視角出發，思考未來人類的居所與精神棲地。活動當日亦邀請台灣知名的手碟演奏家，聲音療癒師-陳沛元帶來手碟演出，以聲音回應作品中的靜謐與遙想。

在變動的世界中，尋找安放的方式

「棲居」，不僅是一個可以遮風避雨的地方，更象徵人類在不確定時代中對「安放」的追尋。

在環境劇變、科技突進、價值動搖的年代，《未來棲居》以 「漂泊與想像之間」 為題，邀集三位台灣藝術家——嚴靖傑、黃頤勝、徐主音——以截然不同的藝術語言，描繪人們在通往未來旅程中對歸屬、記憶與夢想的探問。

嚴靖傑的〈未來漂流〉系列，以寓言式敘事呈現動物在陌生時空中的漂泊旅程，折射人類面對環境變遷與命運未知的焦慮與思索。作品中那片未知的「白色星球探勘計畫3」，更在展出前即被藏家收藏，顯見其創作中寓含的未來想像與哲學思辨，深受市場與藏家關注。



