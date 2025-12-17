　
3波東北季風快速變天　專家預警「全台轉雨」

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲西南水氣移入影響，全台將轉雨 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

東北季風再接力，中央氣象署表示，明天（18日）迎風面水氣增多，東北部地區下雨時間長、有局部較大雨勢發生機率，預計19日（周五）之後有較多水氣接近台灣，全台降雨機率提高。專家也示警，未來10天天氣變化快，尤其19、20日（周六）全台轉有雨。

災害預報士賈新興分析，未來10天受3波東北季風影響，分別是今、明第一波，和21至22日（周日至下周一）、24至25日（下周三至四），天氣變化快速。再東北季風影響期間，19至20日因西南水氣移入影響，全台各地有雨，尤其嘉義以南花東雨勢明顯，雨勢從宜花東、鵝鑾鼻一帶開始，接著高屏、各地轉為有雨。

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲東北季風接力影響，天氣變化快速。（圖／NCDR）

賈新興預估，24至25日受偏強東北季風影響，桃園以北、宜花轉有局部短暫雨，台東也有零星短暫雨。

氣象署預報，明天（18日）東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣。溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些。

19、20日雖然東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，但南方雲系北移，各地雲量降雨機率增加，有局部短暫陣雨。氣象署並指出，21日、24日將再有2波東北季風增強，北部、宜蘭天氣轉涼。

跨年可能「明顯北極冷空氣外流」　最新預測曝

跨年可能「明顯北極冷空氣外流」　最新預測曝

前氣象局長鄭明典今天表示，很可能在年底或跨年的時候，再引發另一波明顯的北極冷空氣外流現象，外流區域呢？現在無法預測，但是趨勢上有可能轉到歐亞大陸塊這一端了。

「全台冬雨」要來了　下波強冷空氣時間曝

「全台冬雨」要來了　下波強冷空氣時間曝

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

今變天！　「全台有雨」時間曝

今變天！　「全台有雨」時間曝

全台有雨！　「下最大」時間曝

全台有雨！　「下最大」時間曝

