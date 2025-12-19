亞馬遜併購空窗期讓「iRobot」跌落神壇　執行長認技術落後陸4年

▲iRobot掃地機器人。（圖／翻攝 百度）

記者葉國吏／綜合報導

曾以掃地機器人稱霸全球、美國科技公司iRobot跌落神壇，近日正式向美國法院提交破產保護申請，宣告難逃市場劇變。iRobot的命運也反映出，中國品牌已重塑全球掃地機器人市場格局，執行長也坦言，技術落後中國大陸至少4年，而這一切轉折都導向亞馬遜併購破局所導致的空窗期。

iRobot的落敗與破產重整

iRobot執行長科恩（Gary Cohen）坦言，公司近四年失去創新力，技術發展遠遠落後中國對手，結果不僅市占率大跌，營運也陷入困境。14日，iRobot宣布申請破產保護，接下來將由最大債權人、主要代工夥伴深圳杉川機器人有限公司全面接管。重整流程預計明年2月結束，屆時杉川將成為唯一實控人。儘管iRobot曾尋求避免破產的方法，但最終還是無法逆轉命運。

亞馬遜併購破局與市占大崩跌

回顧2022年，亞馬遜曾計畫以17億美元收購iRobot，外界一度看好這樁交易能為iRobot注入新資金和通路。不過，由於歐美監管機構擔憂亞馬遜壟斷市場，交易於今年1月正式破局。隨後聯合創辦人Colin Angle卸任執行長，科恩接棒後，面對的是長達一年半的併購空窗期，公司更出現長達4年的創新空窗期，錯失市場。

美國市調機構IDC資料顯示，2017年iRobot在全球家用掃地機器人市場市占約五成，但今年1到9月已跌剩7%。與此同時，北京的石頭科技和科沃斯機器人迅速崛起，靠更具性價比的價格和優異技術超越iRobot。自2021年營收見頂後，iRobot已連續三年出現虧損。科恩直言，公司低估競爭威力，事實上這個產業原本就是由iRobot帶起的。

品牌布局與日本市場的支撐

依據目前的重整方案，iRobot品牌和全球銷售架構將會保留，公司總部及市場行銷團隊依然設在美國。科恩強調，雖然中國企業技術和價格優勢明顯，但iRobot在零售通路覆蓋上還是有競爭力。對於外界擔心的用戶數據安全，科恩保證公司既有政策不變，所有數據會依地區本地化儲存，美國仍是iRobot雲端服務和應用開發的核心。

在全球市場裡，日本成了iRobot最穩定的獲利來源。根據歐睿國際數據，iRobot在日本掃地機器人市占率高達60%，這塊業務穩定獲利，目前也沒有裁員打算。第3季，日本市場貢獻了公司17%的營收，僅次於美國。科恩透露，明年春天會在日本推出新產品，力求穩住最後的根據地。