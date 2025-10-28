105歲仍勇健！許淑華重陽前夕訪竹山人瑞黃王金娘

▲南投縣長許淑華重陽節前拜訪人瑞黃王金娘。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

明天就是重陽節，竹山鎮105歲人瑞黃王金娘年輕時因夫婿早逝，獨自務農、照顧婆婆並拉拔4個孩子長大成人、成材，如今不但苦盡甘來、享有長壽的福報，身體更是健朗、耳聰目明，在重陽節前夕也獲南投縣政府登門親訪、致贈敬老禮金和金鎖片，表彰其一生的成就和貢獻。

南投縣長許淑華22日前往竹山鎮探視黃王金娘，黃王金娘不但特別梳裝打扮相迎，甚至連眼鏡都不必戴，遠遠就能認出來訪者，讓許淑華非常驚喜，並致贈每位人瑞都有的1萬元重陽節敬老禮金，及衛生福利部象徵長壽與福氣的純金鎖片1枚。

民國10年出生的黃王金娘在89歲那年（2009年）就曾獲得南投縣模範母親的榮譽，她回顧此生，表示年輕時真得很辛苦，由於夫婿早逝，必須一人照顧婆婆、拉拔包括1男3女的4個孩子，每天種田、顧竹園、割筍子，挑擔挑到背都快駝了，「真做哦！（台語苦幹實練之意）」而年過百歲的她記憶力不減，被問到有幾個孩子、幾個曾兒孫時都能脫口說出，如數家珍，她說每次過年看到滿屋孫子女、曾孫曾孫女，熱熱鬧鬧，最讓她歡喜。

黃王金娘的獨子黃慶發則從事茶業有成、目前也擔任縣政顧問，他說老媽媽平時雖在飲食等方面沒有特別的養生之道、家人吃什麼就跟著吃什麼，但身體「很正常」、完全不必依賴別人，想出門拄著枴杖到厝邊隔壁的菜市場自在閒逛，跟熟識的左鄰右舍串門子，一點都不會孤單、心情也很開朗，做小輩的看到媽媽能保持健康，也都很開心歡喜；許淑華也說，看到老人家如此健康硬朗，真的讓人開心，也是晚輩們最大的福氣。