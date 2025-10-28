　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

105歲仍勇健！許淑華重陽前夕訪竹山人瑞黃王金娘

▲南投縣長許淑華重陽節前拜訪人瑞黃王金娘。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣長許淑華重陽節前拜訪人瑞黃王金娘。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

明天就是重陽節，竹山鎮105歲人瑞黃王金娘年輕時因夫婿早逝，獨自務農、照顧婆婆並拉拔4個孩子長大成人、成材，如今不但苦盡甘來、享有長壽的福報，身體更是健朗、耳聰目明，在重陽節前夕也獲南投縣政府登門親訪、致贈敬老禮金和金鎖片，表彰其一生的成就和貢獻。

南投縣長許淑華22日前往竹山鎮探視黃王金娘，黃王金娘不但特別梳裝打扮相迎，甚至連眼鏡都不必戴，遠遠就能認出來訪者，讓許淑華非常驚喜，並致贈每位人瑞都有的1萬元重陽節敬老禮金，及衛生福利部象徵長壽與福氣的純金鎖片1枚。

▲南投縣長許淑華重陽節前敬老訪人瑞，竹山黃王金娘105歲高齡耳聰目明行動自如好福氣。（圖／南投縣政府提供）

民國10年出生的黃王金娘在89歲那年（2009年）就曾獲得南投縣模範母親的榮譽，她回顧此生，表示年輕時真得很辛苦，由於夫婿早逝，必須一人照顧婆婆、拉拔包括1男3女的4個孩子，每天種田、顧竹園、割筍子，挑擔挑到背都快駝了，「真做哦！（台語苦幹實練之意）」而年過百歲的她記憶力不減，被問到有幾個孩子、幾個曾兒孫時都能脫口說出，如數家珍，她說每次過年看到滿屋孫子女、曾孫曾孫女，熱熱鬧鬧，最讓她歡喜。

黃王金娘的獨子黃慶發則從事茶業有成、目前也擔任縣政顧問，他說老媽媽平時雖在飲食等方面沒有特別的養生之道、家人吃什麼就跟著吃什麼，但身體「很正常」、完全不必依賴別人，想出門拄著枴杖到厝邊隔壁的菜市場自在閒逛，跟熟識的左鄰右舍串門子，一點都不會孤單、心情也很開朗，做小輩的看到媽媽能保持健康，也都很開心歡喜；許淑華也說，看到老人家如此健康硬朗，真的讓人開心，也是晚輩們最大的福氣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開媽媽的車衝店亡！台中男「頸部刀傷」血跡噴濺　車內有15萬現
航警收賄近百萬！26次放行走私加熱菸入境
大谷翔平締史詩紀錄！單場7度上壘4長打3敬遠　史上第一人
宇珊痛訴冷血航空！親人突過世「退票被逼附死亡證明還遭酸」
快訊／不給大谷打了！遭三次敬遠
奈米咖「被抓的時候」最紅　他點名1人：家境清寒卻有錢閃兵？
快訊／柯蕭12局登板救援化解滿壘危機！　道奇、藍鳥仍是5:5
快訊／戴維斯復出！　加盟PLG球隊
遊戲橘子反咬「犯罪行為」　丁特氣炸：不要臉髒東西

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮重陽節敬老！百歲人瑞嘉獲禮金　還有金鎖片

改裝汽機車狂拉音浪！南投警台14線科技執法　今年已逮41車

105歲仍勇健！許淑華重陽前夕訪竹山人瑞黃王金娘

台23線富里望通嶺路段邊坡施工　11/1起整點放行10分鐘

印尼台商之光暨教育公益推手　暨大頒授李謀誠名譽管理學博士學位

防豬瘟疫情！花蓮國中小午餐全面禁豬　25間校園均符規定

青年安心學習免煩惱　雲嘉南分署職前訓練獎勵助轉職成功

桃園「智慧計畫」挨批整合不力　議員籲「智發會」加把勁

桃園捷運綠線GC03標被爆工程缺失　互助營造：不實報導

雲林國際農機暨資材展落幕　參觀人次與交易金額雙創佳績！

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

花蓮重陽節敬老！百歲人瑞嘉獲禮金　還有金鎖片

改裝汽機車狂拉音浪！南投警台14線科技執法　今年已逮41車

105歲仍勇健！許淑華重陽前夕訪竹山人瑞黃王金娘

台23線富里望通嶺路段邊坡施工　11/1起整點放行10分鐘

印尼台商之光暨教育公益推手　暨大頒授李謀誠名譽管理學博士學位

防豬瘟疫情！花蓮國中小午餐全面禁豬　25間校園均符規定

青年安心學習免煩惱　雲嘉南分署職前訓練獎勵助轉職成功

桃園「智慧計畫」挨批整合不力　議員籲「智發會」加把勁

桃園捷運綠線GC03標被爆工程缺失　互助營造：不實報導

雲林國際農機暨資材展落幕　參觀人次與交易金額雙創佳績！

開媽媽的車衝店亡！台中男「頸部刀傷」血跡噴濺　車內有15萬現金

日大學校園停電「搬乾冰降溫」　研究生未被通知缺氧死

台鐵排骨便當使用冷凍豬排　供貨銷售穩定「未受禁宰影響」

「金孫」東擎興櫃首日飆漲8成　「阿公輩」和碩股價收小黑

林岱樺出庭批檢調 「偽造死人筆錄」　雄檢怒了：勿胡亂放話

快訊／台股收盤下跌44.52點　台積電跌5元至1475

航警收賄近百萬！26次放行走私加熱菸入境　3人收押今起訴

楊謹華放假飛出國「身體第一天就出狀況」！靠兩招自救：真的是齁

大谷翔平締史詩紀錄！單場7度上壘4長打3敬遠　史上第一人

台美建立反毒論壇平台　美國聯邦緝毒署前署長抵台交流

【最強吃貨】「黑色士兵」參戰非洲豬瘟 月吞300噸廚餘

地方熱門新聞

重建座談會未被通知　花蓮縣長怒闖會場踢桌

勞工領袖大學菁英班開訓！近百名勞工齊聚成大進修

屏東男術後滲血口吐鮮血　警火速送醫

常春藤高中引導學生展現「看不見的能力」

桃園捷運綠線GC03標被爆工程缺失

桃園智慧計畫挨批整合不力　籲智發會加把勁

雲林國際農機暨資材展　交易金額創佳績

名間鄉擬建垃圾焚化爐　許淑華：回饋金每年1億交鄉公所

無腳本真實上演！雲林「海洋污染複合演練」風浪中實戰應變

廟會放炮整街燒　居民氣炸：沒政府了嗎

中原大學建築系成立「昭揚實驗室」

花蓮國中小午餐全面禁豬　稽查25間校園符規定

青年安心學習免煩惱雲嘉南分署職前訓練獎勵助轉職成功

重陽前夕　許淑華訪竹山人瑞黃王金娘

更多熱門

相關新聞

竹山鎮提前辦理西洋萬聖節親子活動

竹山鎮提前辦理西洋萬聖節親子活動

本周五（10月31日）就是西洋萬聖節，竹山鎮親子館於26日舉辦「小小萌鬼大集合」親子闖關活動，吸引全鎮許多家庭熱情參與。

重陽「極陽日」超凶！命理師點名6件事別做

重陽「極陽日」超凶！命理師點名6件事別做

黃偉哲赴善化探訪百歲人瑞梁清傳親送賀匾與1萬元敬老禮金

黃偉哲赴善化探訪百歲人瑞梁清傳親送賀匾與1萬元敬老禮金

埔里跑馬拉松十周年4500跑者同樂

埔里跑馬拉松十周年4500跑者同樂

平安久久敬老情！南消左鎮宣導防火觀念重陽節暖心護長者

平安久久敬老情！南消左鎮宣導防火觀念重陽節暖心護長者

關鍵字：

重陽節敬老禮金人瑞竹山鎮黃王金娘

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

還是不給打！大谷13局仍被敬遠

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

中華電信ESG「泰舊換新 竹構未來」計畫　助原民青年返鄉撫育竹林固碳愛地球

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面