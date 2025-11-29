校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎　南投2校長、2校團隊獲獎創新高

▲竹山鎮鯉魚國小獲教學卓越金質獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

有「教育界的奧斯卡獎」之譽的「校長領導卓越獎暨教學卓越獎」得主揭曉，南投縣由鯉魚國小獲全國教學卓越獎國小組金質獎、社寮國中榮獲全國教學卓越獎國中組金質獎，另前國立南投高中校長傅國樑及秀林國小校長楊清豐獲校長領導卓越獎，創下該縣歷年來最佳成績。

「114年度教育部校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎典禮」28日下午在南投縣文化局演藝廳登場，教育部長鄭英耀與南投縣副縣長王瑞德都到場祝賀及頒獎；國教署說明，本年度各縣市共推薦56位校長參與「校長領導卓越獎」複選，並從教育理念、領導策略、辦學績效等面向評選出20人，各得20萬元獎金，供其從事辦學考察、研究發展補助金、協助弱勢學生公益等用途，「教學卓越獎」則有101個教學團隊參與複選，選出教學理念與創新策略最優質、展現教師專業與熱忱的40隊，其中19個金質獎可各獲60萬元、21個銀質獎可各獲30萬元獎金。

▲竹山鎮社寮國中獲教學卓越金質獎。

縣府教育處指出，傅國樑教育理念為「以人為本、多元適性、全人教育」，打造「適性揚才、成就每個學生的卓越優質高中」，推動「學術、技藝、體藝」金三角教育目標，讓學生都能適性發展；楊清豐認為教育的可能性在於如何發揮它的最大價值，在辦學理念上尊重學生特性、營造支持學習環境，強調全人發展、發展多元適性課程，重視學生進步、提供即時回饋肯定，並鼓勵家長參與、建立良好溝通關係，也持續創新改進、鼓勵教師專業發展。

▲▼前南投高中校長傅國樑、竹山鎮秀林國小校長楊清豐獲領導卓越獎。

鯉魚國小課程方案以啟動之浪（教學評量模組創新）、孕育之浪（教師教學資源創新）、推進之浪（學生學習任務創新）、助力之浪（學習工具創新）、沉浸之浪（學習場域創新）、整合之浪（跨界學習創新），培養學生的自信與全方位能力，並透過GATE方案課程拓展國際視野、體驗走讀人文、創新科技應用、涵養生態素養；社寮國中則讓學習走入真實、讓世界融入課程，以「創意x美感、扎根x品格、探究x科技、多元x國際」為核心，結合學生圖像（GREAT）中的五大核心素養─全球力（Global）、閱讀力（Reading）、優雅力（Elegant）、主動力（Active）、科技力（Technological），讓學生能跨越學科與領域的界限，探索未知並解決真實問題。

鄭英耀致詞時指出，為迎接瞬息萬變的知識經濟時代，教育部於民國92年提出《創造力教育白皮書》，並接續辦理「教學卓越獎」及「校長領導卓越獎」，他特別感謝所有在第一線辛勤付出的教師及教育工作者。

王瑞德表示，很高興教部連續兩年讓該縣承辦此次教育界盛典，縣府教育處表示，未來除鼓勵學校持續投入課程創新與團隊合作、擴散優質教學模式，也期許持續透過專業對話、課程評選與成果分享，建立跨校交流的學習生態，讓更多卓越典範學校在南投，成就孩子多元的可能。