　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎　南投2校長、2校團隊獲獎創新高

▲竹山鎮鯉魚國小獲教學卓越金質獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲竹山鎮鯉魚國小獲教學卓越金質獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

有「教育界的奧斯卡獎」之譽的「校長領導卓越獎暨教學卓越獎」得主揭曉，南投縣由鯉魚國小獲全國教學卓越獎國小組金質獎、社寮國中榮獲全國教學卓越獎國中組金質獎，另前國立南投高中校長傅國樑及秀林國小校長楊清豐獲校長領導卓越獎，創下該縣歷年來最佳成績。

  「114年度教育部校長領導卓越獎暨教學卓越獎頒獎典禮」28日下午在南投縣文化局演藝廳登場，教育部長鄭英耀與南投縣副縣長王瑞德都到場祝賀及頒獎；國教署說明，本年度各縣市共推薦56位校長參與「校長領導卓越獎」複選，並從教育理念、領導策略、辦學績效等面向評選出20人，各得20萬元獎金，供其從事辦學考察、研究發展補助金、協助弱勢學生公益等用途，「教學卓越獎」則有101個教學團隊參與複選，選出教學理念與創新策略最優質、展現教師專業與熱忱的40隊，其中19個金質獎可各獲60萬元、21個銀質獎可各獲30萬元獎金。

▲竹山鎮社寮國中獲教學卓越金質獎。（圖／南投縣政府提供）

▲竹山鎮社寮國中獲教學卓越金質獎。

縣府教育處指出，傅國樑教育理念為「以人為本、多元適性、全人教育」，打造「適性揚才、成就每個學生的卓越優質高中」，推動「學術、技藝、體藝」金三角教育目標，讓學生都能適性發展；楊清豐認為教育的可能性在於如何發揮它的最大價值，在辦學理念上尊重學生特性、營造支持學習環境，強調全人發展、發展多元適性課程，重視學生進步、提供即時回饋肯定，並鼓勵家長參與、建立良好溝通關係，也持續創新改進、鼓勵教師專業發展。

▲竹山社寮國中、鯉魚國小獲教學卓越金質獎及2校長獲領導卓越獎，創歷年最佳成績。（圖／南投縣政府提供）

▲▼前南投高中校長傅國樑、竹山鎮秀林國小校長楊清豐獲領導卓越獎。

▲竹山社寮國中、鯉魚國小獲教學卓越金質獎及2校長獲領導卓越獎，創歷年最佳成績。（圖／南投縣政府提供）

鯉魚國小課程方案以啟動之浪（教學評量模組創新）、孕育之浪（教師教學資源創新）、推進之浪（學生學習任務創新）、助力之浪（學習工具創新）、沉浸之浪（學習場域創新）、整合之浪（跨界學習創新），培養學生的自信與全方位能力，並透過GATE方案課程拓展國際視野、體驗走讀人文、創新科技應用、涵養生態素養；社寮國中則讓學習走入真實、讓世界融入課程，以「創意x美感、扎根x品格、探究x科技、多元x國際」為核心，結合學生圖像（GREAT）中的五大核心素養─全球力（Global）、閱讀力（Reading）、優雅力（Elegant）、主動力（Active）、科技力（Technological），讓學生能跨越學科與領域的界限，探索未知並解決真實問題。

鄭英耀致詞時指出，為迎接瞬息萬變的知識經濟時代，教育部於民國92年提出《創造力教育白皮書》，並接續辦理「教學卓越獎」及「校長領導卓越獎」，他特別感謝所有在第一線辛勤付出的教師及教育工作者。

王瑞德表示，很高興教部連續兩年讓該縣承辦此次教育界盛典，縣府教育處表示，未來除鼓勵學校持續投入課程創新與團隊合作、擴散優質教學模式，也期許持續透過專業對話、課程評選與成果分享，建立跨校交流的學習生態，讓更多卓越典範學校在南投，成就孩子多元的可能。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 9832 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「320+1嘉義願景展」開幕　雙引擎推動城市新未來

55考生爭16名額　林業保育署台東分署森林護管員甄試登場

母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

雲林冬季盛產登場　香蕉、高麗菜進國道服務區亮相

善用有線基金維護偏鄉收視、在地文化　南投縣連兩年獲NCC評定優等

立委批南投5G普及長期落後　數發部長：月內全縣盤點優先升級區域

嘉市警好人好事優良事蹟表揚　展現為民服務精神

曼谷新加坡國際學校69師生來交流　南投旭光高中安排天文教育體驗

320+1嘉義城市博覽跨年壓軸盛會開跑　演出卡司全公開

「回嘉看花」共度美好時光　嘉義花海生活節要您入花叢

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

高雄凌晨砍人案

高雄1天2件死亡車禍！海巡士兵噴飛撞牆慘死　瞬間畫面曝

死語復興！陳澤耀強到遭虧「假大馬人」　劉以豪BJ4.EO4分不清...他們好監介XD

「320+1嘉義願景展」開幕　雙引擎推動城市新未來

55考生爭16名額　林業保育署台東分署森林護管員甄試登場

母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

雲林冬季盛產登場　香蕉、高麗菜進國道服務區亮相

善用有線基金維護偏鄉收視、在地文化　南投縣連兩年獲NCC評定優等

立委批南投5G普及長期落後　數發部長：月內全縣盤點優先升級區域

嘉市警好人好事優良事蹟表揚　展現為民服務精神

曼谷新加坡國際學校69師生來交流　南投旭光高中安排天文教育體驗

320+1嘉義城市博覽跨年壓軸盛會開跑　演出卡司全公開

「回嘉看花」共度美好時光　嘉義花海生活節要您入花叢

通用汽車「全新電動跨界概念」設計圖曝光！大陸市場未來走向預覽

鼓鼓重返打工前東家開唱　合體白安、蕭秉治「讓內湖下雪了」

宏福苑印傭驚魂回憶大火：雇主不信　見2大樓已狂燒…急喊快下樓

命理師曝「缺德的人拜拜也沒用」　打造「財富系統」6大關鍵公開

滙豐環境日綠色公益生活節　展現長期承諾、守護關渡濕地

苗栗銅鑼杭菊季開跑　溫泉煮蛋、巴士植栽咖啡廳一日遊提案

詐團又有新招！點入「電費退款」簡訊辛苦錢被騙光

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

【答案廢到笑】鐵板燒師傅問壽星「HBD」是什麼意思？

地方熱門新聞

新莊快樂公園今啟用　侯友宜：打造全齡共融休憩場域

基隆自來水竄汽油味！居民漱口被嗆吐

烏樹林暫置場火災燃燒區域縮減台南環保局、消防局持續撲滅降溫

嘉義東西區雙引擎推動城市百年願景

母親之名行大愛　金黛敏捐400萬救護車助雲林急救

林業保育署台東分署森林護管員甄試登場

青年公共參與成果展南紡開展消防防火知識大挑戰互動熱潮

台積電迅速修復嘉義11校風災損害

府城城垣300年全國媒體壘球賽圓滿落幕台南市隊四戰全勝奪冠

2025美國賽車節全球頂尖車手齊聚台南感受極限飄移衝擊

雲林冬季盛產登場　香蕉、高麗菜進國道服務區亮相

立委批南投5G普及長期落後要求數發部改善

320+1嘉義城市博覽跨年壓軸盛會開跑

南投縣善用有線電視基金連兩年獲NCC評定優等

更多熱門

相關新聞

全國唯一「六連霸」！台南奪海洋教育特優

全國唯一「六連霸」！台南奪海洋教育特優

台南市再度拿下教育部海洋教育推手「地方政府獎」特優，締造全國唯一的「六連霸」紀錄；官田區隆田國小校長林佑霖也勇奪「個人獎」，為台南在海洋教育的推動添上亮眼一筆。頒獎典禮21日在高雄科工館舉行，教育部肯定台南在制度、課程、場域到師培的完整系統，成功讓海洋教育走進校園的真實日常。

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

學校打臉賓賓哥　感謝狀被拿走已報警

賓賓哥校園直播惹議！點名圤智雨「假冒家長檢舉」　批校長反應過度

賓賓哥校園直播惹議！點名圤智雨「假冒家長檢舉」　批校長反應過度

重陽前夕　許淑華訪竹山人瑞黃王金娘

重陽前夕　許淑華訪竹山人瑞黃王金娘

竹山鎮提前辦理西洋萬聖節親子活動

竹山鎮提前辦理西洋萬聖節親子活動

關鍵字：

竹山鎮社寮國中鯉魚國小教學卓越金質獎校長領導卓越獎

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸戰99旅發生不幸事件　中尉排長哨亭內持槍輕生

即／袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

川普：委內瑞拉領空封閉　美軍已集結

新竹城隍廟旁砍人！17歲工讀生臟器外露

「她拿1小物」外國人狂問！網認證：全世界只有台灣有

李靚蕾斷開王力宏...久違現身美成這樣！

MAMA／GD奪年度藝人大賞！丟重磅喜訊「BIGBANG回歸」

MAMA／周潤發現身哽咽了！　三種語言哀悼香港大火⋯全場暗燈祈福

人妻出差控遭長官性侵！調查結果大逆轉

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮！昔「退追爆閨蜜情鬧翻」

大馬破地下淫窟！201男同志全裸被逮

香港大火釀百死　甄妮、黃秋生力挺竹棚無罪

邱澤、許瑋甯愛兒Ian正面照曝！

謝震廷再失聯！遭緊急通報：看到人請馬上報警

小鬼42歲冥誕峮峮曬1照　「戴同款墨鏡抱狗狗」洩思念

更多

最夯影音

更多
邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」

邱澤.許瑋甯婚禮「賓客陣容超豪華」　藍心湄爆料他們「登記沒帶證件」
袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

高雄奪命車禍！女店員上班被撞死　7秒驚悚致命瞬間畫面曝　

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

邱澤.許瑋甯試婚紗「大笑場」　他婚禮甜告白：身邊有她就好很多

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

喊「有信心保護輝達」！　黃仁勳談台積電洩密案預告明年1月再來台

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面