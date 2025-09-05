　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

運安會揭楊梅服務區匝道與竣工圖不符　彎道半徑「比圖更小」

▲國道一號楊梅休息站昨晚發生電動車自撞事故，造成4死4傷悲劇，其中倪姓駕駛1家5口卻有3人不幸往生，圖為警消灌救畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲國道一號楊梅休息站今年1月發生電動車自撞事故，造成4死4傷悲劇。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今年1月25日，一輛電動車以高速撞上國1楊梅服務區匝道分隔島，3秒後起火燃燒，釀4死4重傷慘劇。國家運輸安全調查委員會9月公布調查事實資料，指楊梅服務區啟用未滿4年已發生14起事故，11件都在分隔島鼻端；更發現匝道實際轉彎半徑與竣工圖不符，彎道比原設計更小。

楊梅服務區今年1月發生重大電動車火燒車事件，運安會初步調查事實資料也出爐，該輛電動車高速猛烈自撞匝道分隔島鼻端後，煞車油與電動機油外洩，與高壓電池受損共同作用，可能引發火勢，事故後僅3秒便竄出明火，短時間內吞噬整輛車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據國家運輸安全調查委員會公布的資料顯示，楊梅休息站於民國110年底啟用至今，不到4年時間已累計14起事故，其中高達11起都發生在本次事故的分隔島鼻端一帶，其中5件事故涉及開啟駕駛輔助系統（ADAS）。

為確認事故路段道路工程相關現況是否符合法規或原設計規範，運安會專案調查小組比對匝道線形及匝道橫斷面配置情形，運安會也發現，事故路段匝道線形與竣工圖不符。

依據楊梅休息站竣工圖顯示，71K+226至71K+26210路段轉彎半徑為1000公尺（平曲線長度36公尺），但比對運安會空拍圖、現場照片及 CCTV 影像，71K+240至71K+276間，轉彎半徑介於350至850公尺（平曲線長度約35公尺）。

另楊梅休息站穿越性匝道內外兩側分隔島間鼻端距離為33公尺。依公路路線設計規範規定連續匝道鼻端最小距離，設計速率60公里/小時，容許最小值為90公尺。

運安會執行長林沛達表示，事實資料發現，楊梅服務區匝道竣工圖畫設跟目前實際情況不一致，彎道更彎，另外運安會現場勘查匝道鼻端距離33公尺，為兩側分隔島鼻端距離，從左側金屬護欄最前緣到右側事故撞到分隔島最前緣計算，與高公局定義不符，高公局對鼻端距離係指車道可分匯流處相鄰車道或路肩邊界之交點計算，兩鼻端距離為181公尺，該部分未來仍待釐清和討論。

▲國道一號楊梅休息站昨晚發生電動車自撞事故，造成4死4傷悲劇，事故現場已架設橘色警示桶，避免車輛誤闖。（圖／記者沈繼昌攝）

▲運安會調查發現楊梅服務區匝道轉彎半徑與竣工圖不符。（資料圖／記者沈繼昌攝）

林沛達指出，目前運安會公布資料為事實呈現，事故原因還要經過分析和彙整相關問題，才會有結論，並提出改善建議，最終報告會按照事實資料報告會盡快完成，因車輛輔助系統作動等資料仍待原廠解讀，目前還無法預估最終報告出爐的時間。

針對道路設計不符規範，高公局則說明，平曲線長度包含緩和曲線及圓曲線長度，該事故段是依設計速率60公里/小時，設計半徑已達免設緩和曲線標準，另規範規定超高漸變應設置於緩和曲線路段，當未設緩和曲線時，超高漸變長度之60%~80%建議設於直線段，即直線段具緩和曲線功能，故該圓曲線(R=1000公尺)加上前後部分直線段長，總和已超過85公尺。

至於連續匝道鼻端距離，高公局表示，因楊梅休息站是服務高架車流使用，為避免交織設計係禁止平面車流外切至休息站，外側2車道已利用相關標線標誌提前告知駕駛人各車道之前往地點，應無規範連續鼻端之檢討適用。另規範所採用鼻端係車道可分匯流處相鄰車道或路肩邊界之交點，而非實體鼻端間之距離，該區實際距離應為181公尺。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
YouTuber衝銀行領百萬救柯文哲　慘碰壁暴走飆罵行員
工廠二氧化碳外洩！業者整個人「黏在儲存槽上」
柯文哲交保「2關鍵」卡關　法界曝最終可能2結果
小草聚集北院外　舉牌、拉布條聲援：還我阿北
快訊／應曉薇搭囚車抵達北院！　3千萬清點完畢即可重獲自由
「水氣灌台」雨最猛時間曝！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

運安會揭楊梅服務區匝道與竣工圖不符　彎道半徑「比圖更小」

50嵐「他一喝厚奶驚呆了」　免費點法曝光！一票人推：這禮拜喝爆

台灣景色也很美「為何很多人卻選擇出國？」　網點出關鍵原因

吳念真演完1幕就消失⋯掀家庭風暴！劇團「兩層樓住宅」搬上舞台

明天可能有熱帶低壓生成　「水氣灌台」周日雨最猛

雲林表演廳下半年節目滿滿能量　43場演出吸引逾2萬人次進場

江祖平歷任男友「1特點」全場認證！電視台副總兒稱交往遭虧爆

快訊／TBC妥協了！遭罰275萬後「4大熱門頻道全面恢復」

王銘嶼醫懲案拖9個月還沒覆審！暫停處分期間爆2死　衛福部回應

吉林大學招待免費冬令營　教育部批「假交流真統戰」：師生勿參與

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

運安會揭楊梅服務區匝道與竣工圖不符　彎道半徑「比圖更小」

50嵐「他一喝厚奶驚呆了」　免費點法曝光！一票人推：這禮拜喝爆

台灣景色也很美「為何很多人卻選擇出國？」　網點出關鍵原因

吳念真演完1幕就消失⋯掀家庭風暴！劇團「兩層樓住宅」搬上舞台

明天可能有熱帶低壓生成　「水氣灌台」周日雨最猛

雲林表演廳下半年節目滿滿能量　43場演出吸引逾2萬人次進場

江祖平歷任男友「1特點」全場認證！電視台副總兒稱交往遭虧爆

快訊／TBC妥協了！遭罰275萬後「4大熱門頻道全面恢復」

王銘嶼醫懲案拖9個月還沒覆審！暫停處分期間爆2死　衛福部回應

吉林大學招待免費冬令營　教育部批「假交流真統戰」：師生勿參與

房價跌了！今年Q1房貸負擔率44.53%　連2季下降

MC夢遭李多寅質疑舊照重發！　狠嗆「會像妳拋棄家人嗎」揭家醜反擊

桃園占全國用電量11%　台電擬新設「觀園變電所」強化供電穩定

鈴木駿輔業餘「燒肉配酒」解憂愁　來台練就開車、刷載具技能

備500萬援救柯文哲！小草直播主衝銀行領百萬碰壁　暴走飆罵行員

CANALI皮衣沒內裡超輕薄　鳳小岳穿西裝「很適合約會」

Travis Japan喊話台灣銀行高層！「差點撞名」原因笑翻粉絲

愛雅懷孕4個月爆哭遭轟「公主病」！委屈還原經過　老公心疼開戰酸民

工廠二氧化碳外洩！業者凍傷「黏在儲存槽上」　消防噴水解凍救人

運安會揭楊梅服務區匝道與竣工圖不符　彎道半徑「比圖更小」

生活熱門新聞

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平疑是被害者　「一篇發文」露餡

沒藝人出來挺江祖平？大票吐「現實一主因」

又有颱風最快明晚生成　連4天降雨明顯「西半部一片紅」

台中學霸妹絕美宣傳照曝　暴擊2萬人：戀愛了

最美檢察官轉當律師心聲曝！曬婚紗照辣翻

柯文哲交保！律師提1狀況「可能再被關3個月」

普渡11禁忌一次看！　誤觸小心被跟回家

他4小時前發文「就要交保了」　一票封先知

應曉薇「高顏值女兒」首度亮相！　網歪樓認岳母

建德國中招生跳票！棒球隊變社團體育生傻眼

7千萬準備好了！民眾黨江明宗「1圖酸爆」北檢

更多熱門

相關新聞

等不到關稅降價「BMW 4系列敞篷」漲價15萬

等不到關稅降價「BMW 4系列敞篷」漲價15萬

《ETtoday車雲》日前從BMW經銷端掌握多款新年式車款，其中1、2、3、4、5系列，甚至主力的X1、X2、iX2、iX3都隨著電池成本加徵即將調漲，如今4系列雙門敞篷已經準備接單，售價355萬起，比過去調漲15萬。

Volvo「全新休旅EX60現身」續航更勝特斯拉

Volvo「全新休旅EX60現身」續航更勝特斯拉

新北女失聯　房東開門驚見腫脹發黑遺體

新北女失聯　房東開門驚見腫脹發黑遺體

18歲男慘死國道相驗　遭波及駕駛：火太大沒法救

18歲男慘死國道相驗　遭波及駕駛：火太大沒法救

18歲男撞貨櫃車慘死　嬤傷心崩潰

18歲男撞貨櫃車慘死　嬤傷心崩潰

關鍵字：

楊梅服務區高公局電動車火燒車事故調查運安會匝道轉彎半徑竣工圖

讀者迴響

熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

即／柯文哲7000萬交保　「3限」+電子監控

江祖平也是被害人！三立副總兒下藥性侵還跟親友視訊

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

龔益霆自爆曾交往江祖平　上月分手了！網抓包說謊

江祖平認「求救文模糊身分是怕媽傷心」！

學妹控龔益霆！噁男對話曝光

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

快訊／江祖平認是「受害者」！內湖分局通知作筆錄

江祖平遭龔益霆動粗！門竟被打爆3洞

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【不要再上來了！】2柴犬硬擠上機車踏板　想去兜風完全趕不走XD

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面