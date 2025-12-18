厚植教育志工軟實力！南市教育局辦志願服務聯繫會報　強化數位管理效能

▲台南市教育局舉辦2025年度志願服務聯繫會報暨工作說明會，採線上方式進行，強化各校志工管理與數位運用能力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升志願服務行政效能，並強化各校志工管理與運用的數位專業知能，台南市政府教育局17日上午舉辦「2025年度志願服務聯繫會報暨工作說明會」，採線上方式辦理，由教育局副局長楊智雄代表主持。

邀集所屬各級學校及教育單位志願服務業務主管與承辦人員共同參與，透過業務說明、制度交流及資訊系統實務操作，深化教育志工專業運用，優化整體服務流程。

市長黃偉哲表示，教育志工是校園運作與教育現場穩定發展的重要支柱，服務內容涵蓋上下學導護、閱讀與學習陪伴、校園安全與環境維護，以及行政與活動支援等多元面向，不僅補足學校人力，更是連結家庭、社區與學校的重要橋梁。他感謝志工長期無私付出，也肯定各校在制度建構與志工培力上的努力，期盼透過聯繫會報，建立更順暢的溝通平台，讓志願服務朝向制度化與永續發展。

教育局長鄭新輝指出，目前全市教育類志願服務運用單位約252個，服務志工人數近1萬9000人，是台南志工體系中相當重要的一環。隨著服務量能持續擴大，導入資訊系統進行志工資料管理、服務紀錄及時數統計，不僅能有效減輕第一線承辦人員行政負擔，也有助於確保志工服務歷程的完整性與權益保障。

教育局說明，本次會報特別邀請台南市志願服務推廣中心，進行「衛生福利部志願服務資訊整合系統」操作教學，針對志工基本資料建置、服務時數登錄、榮譽卡申請及查核作業等核心功能，進行系統性說明，並透過即時問答協助承辦人員解決實務操作問題。未來也將持續辦理相關聯繫會議與專業培訓，攜手各教育單位打造更友善、有制度且具溫度的教育志願服務環境。