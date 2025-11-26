疑「拖行學妹剪髮」學長喊冤：撞我還大笑，撂30人堵我！還原過程

▲新北某高中驚爆暴力事件。（圖／翻攝自Facebook／許明偉）



記者施怡妏／綜合報導

新北市某高職爆發高三男學生拖行高一學妹剪髮霸凌，新北教育局證實，此事造成受害學生多處擦挫傷，事件掀起熱論。一名疑似「高三學長」的網友發聲，還原衝突經過，指學妹多次挑釁，並且找了30名以上的流氓堵他，他坦承動手就是不對，但也不是要替自己洗白，只是想說明真相，「肇事者變受害者？」

疑似學長的網友在Threads發文，事發當天早上第二節課才到校，在超商與學妹擦肩而過，對方不僅撞到他，還發出「嘖」聲並瞪視，雙方因此爆發口角，不過雙方有熟識的朋友，想說「朋友一場」便不再追究。

下課後他遇到學妹，學妹見狀竟以嬉笑態度面對，甚至指著他大笑，這舉動激怒他，情緒徹底爆發，受不了對著學妹嗆聲，隨即前往學務處向校安老師報告情況。午休後友人提醒他，學妹疑似找人準備放學堵他，甚至恐嚇動手，讓他倍感威脅與憤怒，「撞人不道歉，還露出不屑的態度，現在還找人堵我。」

學長坦言，情緒無法控制之下，帶著剪刀至學妹班上，先將桌上物品掃落，質問對方是否找人堵他，隨後拿剪刀剪下一撮瀏海，並拉扯對方頭髮從3樓拖至2樓，直到同學介入拉開，他才驚覺情緒失控，鬆手之後便主動前往學務處自首，並寫下自述書。

當雙方家長到校協調時，他前往校門口與校安聯繫，卻發現對面超商聚集30名以上的流氓，疑似要堵他下課，校安見狀立刻將他帶回校內。

學長強調，發文不是為了替自己洗白，也知道動手就是不對，事後也有跟學妹道歉，但希望大家能了解事情的全貌，「怎麼會把肇事者變受害者？搞不清楚緣由的網友，憑什麼肉搜我？因為會吵的孩子有糖吃？還是做賊的喊抓賊？哪一個正常的學生會認識一群流氓？撞到人說對不起，不是小一學生都懂的生活與倫理嗎？」

該篇文章在Threads被瘋狂轉發，不過發文者是否為學長本人，仍有待進一步查證。警方目前已受理家屬提告，將依傷害、妨害自由等方向偵辦，必要時調閱校內監視器釐清責任。案件持續調查中。

校方表示，事發後已立即安置兩名學生、通報家長到校，並完成校安與兒保通報；強調事件為突發衝突，並非長期霸凌，但仍會啟動輔導機制、協助兩方學生後續處理。新北市教育局也回應，學校已協助女學生送醫驗傷，並要求校方持續追蹤受傷學生的身心狀況、啟動班級輔導，並加強情緒管理及法治教育。