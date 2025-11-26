　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疑「拖行學妹剪髮」學長喊冤：撞我還大笑，撂30人堵我！還原過程

▲新北某高中驚爆暴力事件。（圖／翻攝自Facebook／許明偉）

▲新北某高中驚爆暴力事件。（圖／翻攝自Facebook／許明偉）

記者施怡妏／綜合報導

新北市某高職爆發高三男學生拖行高一學妹剪髮霸凌，新北教育局證實，此事造成受害學生多處擦挫傷，事件掀起熱論。一名疑似「高三學長」的網友發聲，還原衝突經過，指學妹多次挑釁，並且找了30名以上的流氓堵他，他坦承動手就是不對，但也不是要替自己洗白，只是想說明真相，「肇事者變受害者？」

疑似學長的網友在Threads發文，事發當天早上第二節課才到校，在超商與學妹擦肩而過，對方不僅撞到他，還發出「嘖」聲並瞪視，雙方因此爆發口角，不過雙方有熟識的朋友，想說「朋友一場」便不再追究。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下課後他遇到學妹，學妹見狀竟以嬉笑態度面對，甚至指著他大笑，這舉動激怒他，情緒徹底爆發，受不了對著學妹嗆聲，隨即前往學務處向校安老師報告情況。午休後友人提醒他，學妹疑似找人準備放學堵他，甚至恐嚇動手，讓他倍感威脅與憤怒，「撞人不道歉，還露出不屑的態度，現在還找人堵我。」

學長坦言，情緒無法控制之下，帶著剪刀至學妹班上，先將桌上物品掃落，質問對方是否找人堵他，隨後拿剪刀剪下一撮瀏海，並拉扯對方頭髮從3樓拖至2樓，直到同學介入拉開，他才驚覺情緒失控，鬆手之後便主動前往學務處自首，並寫下自述書。

當雙方家長到校協調時，他前往校門口與校安聯繫，卻發現對面超商聚集30名以上的流氓，疑似要堵他下課，校安見狀立刻將他帶回校內。

學長強調，發文不是為了替自己洗白，也知道動手就是不對，事後也有跟學妹道歉，但希望大家能了解事情的全貌，「怎麼會把肇事者變受害者？搞不清楚緣由的網友，憑什麼肉搜我？因為會吵的孩子有糖吃？還是做賊的喊抓賊？哪一個正常的學生會認識一群流氓？撞到人說對不起，不是小一學生都懂的生活與倫理嗎？」

該篇文章在Threads被瘋狂轉發，不過發文者是否為學長本人，仍有待進一步查證。警方目前已受理家屬提告，將依傷害、妨害自由等方向偵辦，必要時調閱校內監視器釐清責任。案件持續調查中。

校方表示，事發後已立即安置兩名學生、通報家長到校，並完成校安與兒保通報；強調事件為突發衝突，並非長期霸凌，但仍會啟動輔導機制、協助兩方學生後續處理。新北市教育局也回應，學校已協助女學生送醫驗傷，並要求校方持續追蹤受傷學生的身心狀況、啟動班級輔導，並加強情緒管理及法治教育。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 1 6839 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
雲云董座9刀殺害技術長求調解　遺孀揪心：不知怎麼原諒
香港嚴重火警「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職
今晚到明天3地易下雨　周五低溫探14度
快訊／香港嚴重火警　已釀4死2重傷
疑「拖行學妹剪髮」學長發聲！　還原過程

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

玩交友軟體「一公布職業」男生就發情！空姐心累：真的很解

今晚到明天3地易下雨　周五局部低溫探14度

和泰大金勇奪三項台灣企業永續獎　會長蘇一仲獲「永續傑出人物獎」殊榮

SJ明年高雄開唱！東海許願「想看杜拜水舞秀」　高市府曝可行性

疑「拖行學妹剪髮」學長喊冤：撞我還大笑，撂30人堵我！還原過程

台灣妹沒輸！33國佳麗爭世界美顏小姐才藝獎　台姐吹笛獲第三

痔瘡患者福音　嘉義長庚微創手術痛感降低恢復快又舒適

社區新保全是「23歲新鮮人」　他酸白念大學！大票1原因嗆爆

好市多保暖衣「買給老婆原價4199元」　他愣：打到骨折！全場吵翻

主管遭爆私用技工當廚娘　疾管署重啟調查：無涉霸凌、不予懲處

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

天花板有蛇！框架上搖搖欲墜　商場顧客吃飯拍照反應超淡定

玩交友軟體「一公布職業」男生就發情！空姐心累：真的很解

今晚到明天3地易下雨　周五局部低溫探14度

和泰大金勇奪三項台灣企業永續獎　會長蘇一仲獲「永續傑出人物獎」殊榮

SJ明年高雄開唱！東海許願「想看杜拜水舞秀」　高市府曝可行性

疑「拖行學妹剪髮」學長喊冤：撞我還大笑，撂30人堵我！還原過程

台灣妹沒輸！33國佳麗爭世界美顏小姐才藝獎　台姐吹笛獲第三

痔瘡患者福音　嘉義長庚微創手術痛感降低恢復快又舒適

社區新保全是「23歲新鮮人」　他酸白念大學！大票1原因嗆爆

好市多保暖衣「買給老婆原價4199元」　他愣：打到骨折！全場吵翻

主管遭爆私用技工當廚娘　疾管署重啟調查：無涉霸凌、不予懲處

北市「電梯補助」最高300萬　25件先用「分期領補助款」

停砍公教年金讓退撫基金「再提早4年破產」　考試院長盼展開院際合作

台南龍崎光節空山祭12/25登場　14裝置藝術打造全台最美山林燈節

台灣10月手機銷量增17%　iPhone 17系列包辦熱銷榜

公園約會成噩夢！18歲女遭拖出車外「集體性侵」　未婚夫目睹崩潰

矽品精密職福會勇奪雙料冠軍　多元化福利獲台中市府肯定

雲云董座9刀殺害新創夥伴求調解　遺孀揪心淡漠：不知怎麼原諒

星野集團首座「奈良監獄博物館」亮點公開　咖啡廳吃原創咖哩麵包

郭富城大方公開三女兒名字　被問第4胎計畫認：順其自然

香港大樓嚴重火災「延燒隔壁棟」　已4死3傷、消防員殉職

【原來臉真的會睡扁】橘貓整隻趴玻璃桌上 從下面一看臉根本包子XD

生活熱門新聞

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

歐萊德2產品驗出蘇丹紅！董座控廠商欺瞞

LINE「14款免費貼圖」限時下載！李珠珢、快樂小雞超Q

沒了陸客！一票遊日台人「開戰台灣奧客」　日人吐真實心聲

天琴颱風最快今生成　模擬路徑曝

日本旅遊「千萬別洋蔥式穿法」！過來人曝正確穿搭

Fumi阿姨「北捷踹嬤」最新裁定曝：正在申訴

全台唯一「5星金賞夜市」曝光　遊客：價錢不會坑人

華航「團票新公告」被激讚德政！網：不用被情勒了

坐一般位！國二女脊椎剛開刀「被逼讓座」　媽怒

疑「拖行學妹剪髮」學長喊冤：撂30流氓堵我！還原過程

更多熱門

相關新聞

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

新北市某高職，24日爆發高三男學生拖行高一學妹剪髮霸凌，新北教育局公文卻與事實落差大，施暴者家長還自稱小孩有憂鬱症「希望多體諒」，讓當地網友群起炸鍋。

台南安親班爆不當管教！6歲童疑遭師肘擊心窩

台南安親班爆不當管教！6歲童疑遭師肘擊心窩

減壓其實沒有你想的難！

減壓其實沒有你想的難！

奈及利亞25女學生被綁架　副校長喪命

奈及利亞25女學生被綁架　副校長喪命

印女童遭師逼「仰臥起坐100下」身亡

印女童遭師逼「仰臥起坐100下」身亡

關鍵字：

霸凌事件高職學生教育局校園安全情緒管理

讀者迴響

熱門新聞

網黃闖好市多貨架裸胸　業者：禁止入場、報警偵辦

打炮團1人爆HIV陽性　整團秒炸鍋衝醫院篩檢

把剛生下男嬰從11樓丟下慘死　台中嫩媽起訴

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

「173叫車」驚爆性侵　司機爬後座逞慾

日本9天「沒看到陸客」卻見台人超扯一幕

天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」全爆笑

好市多黑五「第3波優惠」搶先看

學長「拖行剪髮」學妹　施暴者家長13字網炸鍋

「打免費FaceTime」他收到5700元帳單　原因傻眼！

「男歌手愛上女學生」不到3個月就閃婚又宣布當爸

台積電叛將是他！　「跳槽三星到中芯」衝擊16年

退休副總傳「不滿魏哲家」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價

全台唯一能看飛機的聖誕市集周五登場

日首相：日本無立場認定台灣法律地位

更多

最夯影音

更多
Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！

Lulu包辦婚禮..陳漢典只要「出錢+出席」　楊銘威提議「拍一集」逼瘋她：放過我！
樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

樂團界陳傑憲？楊大正唱出球員拚勁　峮峮感動哭..蔡其昌要她「幫林維恩加油」

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

與川普通話結束！　高市早苗：談及習近平對話內容

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

王義川喊「我就是台灣國立委」！　反問藍委敢去中國喊「我是中華民國立委」？

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

全網罵爆卻搶買？揭開寶佳「漏水照樣完銷」真相！專家指：是自住客罩門｜地產詹哥老實說完整版 EP285

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

值得一試的全聯高CP值湯品

值得一試的全聯高CP值湯品

「文里補習班」開課啦！一起品嘗五款不同的湯，看看哪款湯是你的暖心小夥伴吧~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面