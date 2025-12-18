辣妹熱舞誘人...開燈秒變警察大叔！「不可以色色」反詐影片吸睛

記者鄧木卿／台中報導

1名女子在聚光燈前跳著動感火辣熱舞，扭動的胴體剪影配合音樂相當誘人，不料下一秒一開燈，竟是個警察大叔，反差之大令人印象太深刻，原來，這是台中市警察局第六分局製作的「不可以色色—假援交詐騙真相揭露」宣導片，短短時間創下高觸擊率，有網友就留言「這個我想打165了」。

▲▼警方找來男警、女警拍攝交友詐騙影音，相當吸睛。（圖／警方提供，下同）

警方為了提升年輕族群的識詐能力，以近期網路爆紅的「開燈關燈」影片風潮為靈感，找來男警、女警拍攝19秒影音，用最貼近網路文化的方式，直接點破假援交詐騙的核心套路。

影片中，一名火辣舞者在關燈時吸睛登場，但開燈瞬間卻變身為大叔，直接點破詐騙真相「網路約見面、要求先匯款、購買遊戲點數保證金，就是百分之百的詐騙！」簡潔直白、反差強烈的呈現方式，強烈吸住學生與剛入社會族群目光，網友還留言「原來這樣就是詐騙」、「警察也太懂網路梗！」。

分局長周俊銘表示，假援交詐騙常以「特殊身分」、「先付保證金」、「見面還你」等說詞誘使被害人匯款或購買點數，成為近年年輕族群的常見受害類型。如此，分局積極將防詐推廣結合潮流文化和社群語言，希望在短時間內以寓教於樂方式迅速擴散。