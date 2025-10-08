表情失控炎上！歐美辣妹「知道肯定被批評」IG喊：沒說自己瘦

▲黑男幫歐美妹配對，影片炎上。（圖／翻攝自Threads、黑男FB）

記者鄺郁庭／綜合報導

YouTuber黑男近日幫一位歐美風格的辣妹配對，不料女方因為不喜歡對方，在鏡頭前「表情管理不當」，遭網友砲轟無禮。黑男為避免衍生出更多爭議，目前已下架該影片。不過，就有網友發現，女方事後在IG表示，知道上片後定收到很多批評，「智X台男我根本看不上，不然不會單身那麼久。」

有網友貼出歐美妹的IG限動截圖，她表示「我知道黑男上片後肯定會很多批評，我原本沒說自己瘦我甚至都說我超胖無所謂，因為智障台男我根本看不上，不然不灰（會）單身那麼久，我很挑，謝謝智障哥布林，不是收一堆約炮私訊，就是一堆智障訊息。」

貼文引發議論，就有人認為，「可以有禮貌的拒絕的～交朋友認識不是叫妳去試車～妳這樣的反應是很傷人也很讓人受傷的～做人的本質是善良不要傷害別人」、「今天不管她好看難看，基本禮貌的回應跟表現都要有，這是教養問題。」

但也有網友表示，「可是～～可是不就是因為大家先罵她，她才發文的嗎～她的眼神確實不友善，但是為什麼大家都在批評身材？而不是她那個不友善的眼光跟態度…」

回顧事件，黑男幫歐美妹配對，但女方在鏡頭前「表情管理不當」，遭到網友砲轟不禮貌，甚至批評外型。黑男目前已下架該影片，也向《ETtoday星光雲》透露，因為當事人收到許多惡意攻擊，甚至影響到生活，他並不樂見這種情況，所以才先下架影片，避免衍生出更多爭議。

黑男也向兩位當事人公開道歉，「原本就不是在做媒體的，突然在路上被訪問還被湊對，之後又受到大家的批評、影響心情，每個人喜歡的本來就不一樣，很感謝男女雙方願意來見面認識，雖然情況很尷尬，但沒緣分就當交個朋友。」

黑男希望大家能保持理性，不要去影響女方的生活，同時感謝過去所有願意配合的帥哥美女，未來在處理相關內容會更加謹慎，「這個節目做好多年了，也感謝大家一直持續收看，未來看怎麼調整會更完善，也感謝大家的建議。」