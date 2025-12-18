支持者喊「真男人」聲援　沈慶京曝開粉專原因：人生無奈水長東

▲沈慶京今（18日）到台北地院出庭，以「人生無奈水長東」一語，回應為何首度開設個人臉書粉專。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（18日）進入第4天言詞辯論程序，由被告沈慶京的律師續行答辯，沈抵達北院下車，仍有「小草」對他喊「真男人」、「好帥」等語，他則吟誦一句「人生無奈水長東」，回應媒體詢問他昨為何創設個人臉書粉專並首度PO文一事。

沈慶京本周4度出庭，每次都有「小草」為他打氣，尤其他不靠輪椅、堅持拄杖進出法庭以來，更被封「真男人」等語，他昨晚開完庭後，個人臉書粉專隨即首度亮相並PO文，細數在京華城案自認遭構陷、政治辦案等委屈，造成自己身體永久傷害、公司被抽銀根等難以挽救的損失。

近期柯文哲與妻子陳佩琪不斷在臉書PO文反擊檢方指控、凝聚人氣，沈的粉專PO文呼應這個氛圍，收穫1.1萬人點讚。今上午出庭時，媒體問沈首度開設粉專原因，他慢慢跺步上樓梯，沉默半响，突然說「人生無奈水長東」。此句應該是改編自南唐後主李煜《烏夜啼》一詞「人生長恨水長東」，沈於2023年受訪時也引用過。

▲台北地院審理京華城等案，今（18日）第4天辯論，已完成答辯的柯文哲出庭當聽眾。（圖／記者黃哲民攝）

沈慶京昨下午出庭個人答辯，獨白逾2小時，從京華城案的盤古開天、一路說到本案身陷囹圄，罹患高血壓、反覆感染全身發抖，自忖「這次大概要掛了、會死」、「恐怕無法活著出去（看守所）」、「難道這輩子做了什麼不對的事」，以及「不是柯P害了我們，是我們害了柯P」等心境。

期間沈慶京時哭時笑，怒批證人林欽榮作梗與報復、至少欺騙柯文哲4次，成為本案折磨與冤屈的根源，又怒責偵辦檢察官林俊言「逼我咬出柯P」、「土匪強盜！比明朝錦衣衛更惡劣！」他哭說大丈夫死有重於泰山、有輕於鴻毛，「為何要讓你（檢察官）這樣污辱」。

沈慶京笑著自豪初中時代創立當地最大學生幫派，本案他捐210萬政治獻金給柯文哲的台灣民眾黨，是認同第三勢力最能制衡，檢方用他提領1600萬元的金流、說他「在某時某地」行賄柯文哲1500萬元，但檢方故意忽略他1個月後就回存1500萬元、「怎不說我行賄不成？」

現年78歲的沈慶京說自己母親103歲高齡過世、本應有良好基因，無奈他在京華城案被羈押弄壞身體，已是風燭殘年，他哭說死後盼骨灰與父母長眠，還要灑在對岸江蘇楊州、台灣海峽與太平島，他不管律師團拚命使眼色制止，自顧自絮叨，催眠不少旁聽者，還醒著的人不是無奈就是偷笑。

律師團昨在沈慶京終於說完後接手答辯，盛讚沈「不惜賠本的良心企業家、不願害朋友的硬漢，值得更好的對待」，籲請合議庭用判決敲響正義鐘聲、讓這一代法律人感到驕傲，旁聽席響起一陣低沉掌聲。審判長今開庭時，先諭知旁聽者勿再有訕笑等干擾法庭莊嚴的舉動，「看到我這個動作（右手握拳高舉），就代表請安靜！」