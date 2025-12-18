　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

支持者喊「真男人」聲援　沈慶京曝開粉專原因：人生無奈水長東

▲▼威京集團主席沈慶京涉犯京華城案，18日到台北地院出庭，說「人生無奈水長東」回應為何首度開設個人臉書粉專。（圖／記者黃哲民攝）

▲沈慶京今（18日）到台北地院出庭，以「人生無奈水長東」一語，回應為何首度開設個人臉書粉專。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（18日）進入第4天言詞辯論程序，由被告沈慶京的律師續行答辯，沈抵達北院下車，仍有「小草」對他喊「真男人」、「好帥」等語，他則吟誦一句「人生無奈水長東」，回應媒體詢問他昨為何創設個人臉書粉專並首度PO文一事。

沈慶京本周4度出庭，每次都有「小草」為他打氣，尤其他不靠輪椅、堅持拄杖進出法庭以來，更被封「真男人」等語，他昨晚開完庭後，個人臉書粉專隨即首度亮相並PO文，細數在京華城案自認遭構陷、政治辦案等委屈，造成自己身體永久傷害、公司被抽銀根等難以挽救的損失。

近期柯文哲與妻子陳佩琪不斷在臉書PO文反擊檢方指控、凝聚人氣，沈的粉專PO文呼應這個氛圍，收穫1.1萬人點讚。今上午出庭時，媒體問沈首度開設粉專原因，他慢慢跺步上樓梯，沉默半响，突然說「人生無奈水長東」。此句應該是改編自南唐後主李煜《烏夜啼》一詞「人生長恨水長東」，沈於2023年受訪時也引用過。

▲▼涉犯京華城等案的台北市前市長、台灣民眾黨前主席柯文哲，18日到台北地院出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院審理京華城等案，今（18日）第4天辯論，已完成答辯的柯文哲出庭當聽眾。（圖／記者黃哲民攝）

沈慶京昨下午出庭個人答辯，獨白逾2小時，從京華城案的盤古開天、一路說到本案身陷囹圄，罹患高血壓、反覆感染全身發抖，自忖「這次大概要掛了、會死」、「恐怕無法活著出去（看守所）」、「難道這輩子做了什麼不對的事」，以及「不是柯P害了我們，是我們害了柯P」等心境。

期間沈慶京時哭時笑，怒批證人林欽榮作梗與報復、至少欺騙柯文哲4次，成為本案折磨與冤屈的根源，又怒責偵辦檢察官林俊言「逼我咬出柯P」、「土匪強盜！比明朝錦衣衛更惡劣！」他哭說大丈夫死有重於泰山、有輕於鴻毛，「為何要讓你（檢察官）這樣污辱」。

沈慶京笑著自豪初中時代創立當地最大學生幫派，本案他捐210萬政治獻金給柯文哲的台灣民眾黨，是認同第三勢力最能制衡，檢方用他提領1600萬元的金流、說他「在某時某地」行賄柯文哲1500萬元，但檢方故意忽略他1個月後就回存1500萬元、「怎不說我行賄不成？」

現年78歲的沈慶京說自己母親103歲高齡過世、本應有良好基因，無奈他在京華城案被羈押弄壞身體，已是風燭殘年，他哭說死後盼骨灰與父母長眠，還要灑在對岸江蘇楊州、台灣海峽與太平島，他不管律師團拚命使眼色制止，自顧自絮叨，催眠不少旁聽者，還醒著的人不是無奈就是偷笑。

律師團昨在沈慶京終於說完後接手答辯，盛讚沈「不惜賠本的良心企業家、不願害朋友的硬漢，值得更好的對待」，籲請合議庭用判決敲響正義鐘聲、讓這一代法律人感到驕傲，旁聽席響起一陣低沉掌聲。審判長今開庭時，先諭知旁聽者勿再有訕笑等干擾法庭莊嚴的舉動，「看到我這個動作（右手握拳高舉），就代表請安靜！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「男友哭得比我們傷心」23歲女母淚崩：為什麼要把我女兒奪走
恐怖畫面曝！母子被夾1死1傷　暴衝婦低頭不語移送
快訊／知名車商「超巨招牌」突砸落　整排汽機車慘毀
台灣網美穿囚服現身！　遭法官訓斥：我講話妳閉嘴
23歲女「遺體碎裂」花15小時修復！　殯葬業者嘆：慘不忍睹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澎湖馬公2天車禍2死！19歲男開BMW追撞機車　女騎士傷重不治

彰化「送肉粽」跨4村莊太緊張　神明指示「5km↓1km」路線曝光

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

快訊／高雄知名車商「6店面寬超巨招牌」砸下　整排汽機車慘毀

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　低頭不語遭移送

暗號「製香草燉飯」！埔里餐廳老闆賣大麻　點菜藏玄機

快訊／谷關七雄馬崙山2山友遭虎頭蜂螫咬　20天已12人受傷送醫

快訊／新竹竹北分局偵查佐上班未到！　同仁搜尋赫見陳屍車內

垃圾車剖成2半移出大體！女清潔員「幾乎全碎」...艱辛修復過程曝

結婚前一天被告白！新娘認了「最愛的人」　他要賠正牌尪20萬

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

單車賽集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：警察裝飾用

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

李多慧鬆口未來動向「暖告白台灣」　獻大型主持首秀「期待見偶像恩地」

行政院不副署財劃法　王世堅坦言有不同看法：Take it easy啦

22歲男自首「2年前殺人棄屍」！8天後找到遺體了　裝黑塑膠袋剩白骨

澎湖馬公2天車禍2死！19歲男開BMW追撞機車　女騎士傷重不治

彰化「送肉粽」跨4村莊太緊張　神明指示「5km↓1km」路線曝光

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

快訊／高雄知名車商「6店面寬超巨招牌」砸下　整排汽機車慘毀

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　低頭不語遭移送

暗號「製香草燉飯」！埔里餐廳老闆賣大麻　點菜藏玄機

快訊／谷關七雄馬崙山2山友遭虎頭蜂螫咬　20天已12人受傷送醫

快訊／新竹竹北分局偵查佐上班未到！　同仁搜尋赫見陳屍車內

垃圾車剖成2半移出大體！女清潔員「幾乎全碎」...艱辛修復過程曝

結婚前一天被告白！新娘認了「最愛的人」　他要賠正牌尪20萬

台灣加購82套海馬士多管火箭系統　籌獲將達111套

澎湖馬公2天車禍2死！19歲男開BMW追撞機車　女騎士傷重不治

彰化「送肉粽」跨4村莊太緊張　神明指示「5km↓1km」路線曝光

北斗剛需盤買氣轉向　貸款成數成最大痛點　

手沖、杯測拚實力！　崑山科大餐飲系金爵獎國際賽奪1金2銅

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

快訊／台股收盤下跌56.64點　台積電持平至1430

藍白批毀憲亂政　民進黨：修法護航貪腐、掏空國家才是破壞民主元兇

賴佩霞洋女婿病逝...攜小女兒返台療傷：台灣始終是心靈的歸屬

行政院修《國安法》　退休軍公教危害國家一審有罪月退就砍半

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

社會熱門新聞

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

即／情侶躺新店陽光橋下　送醫搶救男死女命危

新北男毒駕撞2行人1斷腿　驚悚畫面曝

即／太子集團34輛神獸級名車要拍賣了

恐怖狼父4度性侵女兒！強闖浴室逞慾

23歲女遭酒駕奪命！妹心碎發文「姊姊腳剩皮撐著」

獨／營造業二代賽道自撞受困　開告法拉利求償2500萬

桃園女「搖頭丸套酒」身亡！　男友還錄影邊笑

即／林口翁菜園遭砍亡　兇嫌回工地上班落網

快訊／上班快改道！　國1追撞塞爆

更多熱門

相關新聞

斷言柯文哲一審10年↓　沈政男：法官早有心證

斷言柯文哲一審10年↓　沈政男：法官早有心證

京華城一案仍在審判，精神科醫師沈政男在臉書發文，針對京華城案檢方辯論內容與後續判決走向提出完整分析，直言「柯文哲的收賄罪一定無罪，圖利罪很有機會無罪，一審總刑度會在十年以下」。他認為，檢察官已完成辯論，案件一年多來並未出現新事證，法官心證其實早已形成，外界預期農曆年前後宣判，但結果大致已可推測。

沈慶京批林欽榮　盼骨灰灑台灣海峽

沈慶京批林欽榮　盼骨灰灑台灣海峽

藍營推助理費除罪化、緩刑犯可參選、連署賄選不罰　綠轟：貪污五法

藍營推助理費除罪化、緩刑犯可參選、連署賄選不罰　綠轟：貪污五法

柯文哲律師出招　請法官告發檢察官偽造文書

柯文哲律師出招　請法官告發檢察官偽造文書

高虹安無罪　黃智賢轟法官「貪官之友」

高虹安無罪　黃智賢轟法官「貪官之友」

關鍵字：

京華城圖利貪污收賄抽銀根臉書粉專

讀者迴響

熱門新聞

交男友「要找夠色的」！中醫師曝好處

青山王祭正妹女警爆紅　本尊身分曝光

女清潔員遭撞亡招魂擲筊10次未果　業者：冤死怨氣重

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

台南女罹病裝導尿管...竟遭朋友性侵多次　惡狼報應來了

東湖「涼糕哥」被封殺爆口水猛噴　過程沒戴口罩

工程師入珠討好女友　「第一次」就悲劇分手

快訊／Energy書偉辣妻懷孕了！

即／前消防局長閃辭　驚傳血濺摩鐵

他30年前慧眼挖掘大學生出道「最後成大咖天王」

ICU護理師「一晚接6例腦中風」　男吃完薑母鴨2天病逝

「涼糕哥」傳翻車　爆欠錢、追撞不賠

微波爐服役45年光榮退伍！釣出廠商回應

涼糕哥再度惹爭議　民眾爆他切糕未戴口罩

張忠謀早看破！　外媒曝台積電最強秘密

更多

最夯影音

更多
科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用

科普現場！ YTR曲博帶你了解中華電信「海地星空」計畫 秒懂多軌道衛星應用
【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

【Fred吃上癮】咖哩獨自升級中！一鍋咖哩醬能變出幾道神料理！

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

上午清潔公司下午飲料店　台南23歲女「打兩份工養家」卻遇死劫

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

李玉璽宣布結婚！娶大6歲許允樂　交往不到1年..認定：我們一起變老

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面