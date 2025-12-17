沈慶京批林欽榮「造成折磨」嘆害到柯P　盼骨灰灑台灣海峽

▲威京集團主席沈慶京涉犯京華城案，今（17日）到台北地院出庭進行個人答辯。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理京華城案，今（17日）續行被告與律師答辯程序，下午輪到威京集團主席沈慶京個人答辯，他為自清沒動機行賄柯文哲換取圖利，重提在其他案件拒絕官員索賄往事，堅稱京華城只想要回無端遭沒收的權益，他害了柯P、也對不起股東，他哭說自己死後盼骨灰灑在台灣海峽、「讓台海重回所有中國人的內海」。

沈慶京今下午2點07分起個人答辯，審判長諭知以對應案情為原則，不限制他講的內容與時間，若因年長身體需中斷休息，可隨時反映。沈請在座眾人「忍耐我這個老傢伙」，讓他講清楚京華城被台北市府霸凌39年的遭遇，接著一口氣說了75分鐘。

他指出，京華城在1991年從工業區變更為商業區，被要求捐地30%即2400坪，才能維持已取得工業大樓建照、尚未興建的樓地板面積12萬0284平方公尺，他很抗拒、認為中華民國沒這種法律規定，他第1次買地就遇到，「誰願意捐自己的地只換到一次性保障」？

後因時任台北市工務局長潘禮門跟他保證樓地板面積永久享有，他才捐地，沈說，建照、都市計畫都沒註明120284平方公尺只能用1次，後來柯文哲當台北市長，副市長林欽榮主持都委會，將京華城基準容積率從392%恢復為560%，卻刪除120284平方公尺。

沈說，今日本案所有折磨與冤屈，根源就是林欽榮作梗與報復，2017年間，有1名台大教授找他自稱能說服林欽榮，「但要有代價」，他認為對方是林欽榮叫來、嫌他「蠟燭不點不亮」，他拒絕送紅包，林欽榮之後至少4次騙柯文哲「120284只能用1次」。

沈慶京強調，京華城只想要回無端被沒收的權益，不需要台北市府任何官員或柯文哲圖利京華城，沈重提台北市長郝龍斌時代，威京旗下中工公司投標興建雙子星大樓，也遭廢標威脅索賄，他同樣沒給錢，「所以京華城，我何必行賄？」

沈毫不掩飾對林欽榮的怒意，說對方「就是要我們行賄」，最後刪除120284，理由竟是「配合國防、經濟發展需要」，他覺得很可笑、牛頭不對馬嘴、風馬牛不相及，柯文哲市長時代的都發局長林洲民卸任後，他請對方吃飯，對方證實被林欽榮要求說「120284只能用1次」、「副市長交代，不能不做」。

沈慶京說忍無可忍，才向柯文哲市府團隊陳情，卻被說違法，與柯文哲見面發牢騷，被說成密謀圖利，「我不懂為何被冤枉」，有人說柯文哲害了他，沈自認「其實是我們害了柯P」，柯從不會侵害他人權益、不會佔人家便宜，他也沒跟柯要過什麼。

沈慶京說本案傷害很多無辜、遭羅織罪名，他沉痛悲傷，就算獲判無罪、洗刷清白，50多年來經商成果也已瓦解，對不起京華城120萬股東，他身體與生命更因本案羈押受到重大傷害，可能活不到想活的歲數，死後盼一部分骨灰灑在三芝、「跟我爸媽一起」。

沈突然哭出聲，狀似委屈萬分，他說還想把自己一部分骨灰灑在對岸江蘇楊州、一部分灑在台灣海峽、「讓台海重回所有中國人的內海」，剩餘骨灰灑在太平島，「這是年輕的理想，讓全世界看到亞洲崛起，不要一天到晚搞暴力」。