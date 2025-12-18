　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中警彰化釣魚落水！海空漏夜搜救　蚵農清晨發現遺體

▲彰化伸港海域釣魚台中市一名警務員溺水身亡。（圖／消防提供）

▲彰化伸港海域釣魚台中市一名警務員溺水身亡。（圖／消防提供）

記者唐詠絮／彰化報導

台中市一名年約60歲的魏姓警務員，昨(17)日下午與友人前往彰化縣伸港鄉十股海域釣魚，疑在漲潮回程途中不慎溺水失蹤。消防、海巡及救難協會獲報後，立即出動人車、船艇及空偵直升機展開海空聯合搜救。經過一夜搜尋，今（18）日上午由出海作業的蚵農在離岸約1.4公里處發現魏男，但已不幸身亡，詳細死亡原因正由警方調查中。

彰化縣消防局於昨日下午4時35分接獲警方轉報，指有釣客在伸港鄉十股海域落海，隨即派遣伸港分隊前往救援。搜救人員於傍晚5時抵達現場，根據報案資訊及現場遺留的轎車，確認失蹤者為魏姓男子。消防局第一時間出動3輛消防車、1輛救護車、2艘救生艇、1台無人機及7名消防人員，並由伸港分隊長林彥銘現場指揮，同時協調海巡署及彰化縣救難協會加入搜救。

▲彰化伸港海域釣魚台中市一名警務員溺水身亡。（圖／消防提供）

▲彰化伸港海域釣魚台中市一名警務員溺水，海巡及消防與救難協會合力搜尋。（圖／消防提供）

由於溺水地點位於海巡署管轄範圍，各單位合力展開搜溺行動。海巡署出動5車1艇10人，救難協會也派出4車1艇9人協助。然而，隨著天色變暗，現場風速過強，導致無人機空偵任務無法順利執行。

海巡署直升機持續搜索至晚間7時許，因能見度不足，決定暫時結束空中偵查。消防單位在晚間7時02分撤離，並由林彥銘分隊長向家屬說明搜救進度，原定今（18）日上午8時30分再次展開協尋。

▲彰化伸港海域釣魚台中市一名警務員溺水身亡。（圖／消防提供）

▲彰化伸港海域釣魚台中市一名警務員溺水身亡。（圖／消防提供）

今日上午6時30分，海巡人員接獲蚵農通報，指在出海作業時，於十股海域距離岸邊約1.4公里處發現疑似失蹤者。家屬隨即隨蚵農船隻前往指認，確認該遺體為魏姓警務員，已明顯死亡。消防及海巡人員利用長背板，徒步涉水將遺體搬運回岸邊，並於上午6時20分完成作業，後續交由警方處理。

這起溺水意外消防局再次提醒民眾，從事海邊釣魚等活動時，務必隨時注意潮汐與天候變化，並穿著救生衣以確保安全。消防單位也呼籲，若發現有人落海，應立即報案，提供明確地點與資訊，以利救援行動迅速展開。全案詳細事發經過及原因，正由警方進一步釐清。

▲彰化伸港海域釣魚台中市一名警務員溺水身亡。（圖／消防提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

