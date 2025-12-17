大豐收！4千尾「正頭烏」肥美現身　漁民開心進帳200萬元

▲漁民黃超群再捕獲4千尾正頭烏。（圖／議員賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議員賴清美開心分享，專在冬至前後洄游的「正頭烏」，通常在節氣前後10至15天出現，今年由於冷氣團威力較弱，烏魚群較晚抵達。漁民黃超群先在12月8日於馬祖東引捕獲約1000尾，事隔9天再度出擊，果然又豐收4000尾，累計目前已捕獲5000尾，堪稱是漁民最甜美的「年終獎金」。

賴清美轉述，黃超群父子日前捕獲900多尾時，就判斷魚群仍在附近海域，立刻再度出海作業，終於在今日中午傳來捷報。看到一尾尾肥美的烏魚上船，漁家臉上盡是豐收的喜悅。這次捕獲的烏魚比上批更加肥美，肉質更為鮮甜。她解釋，由於氣候變遷，烏魚抵台時間雖變晚，但抱卵時間拉長，反而讓魚體更為豐腴，「越晚抓到，可能越好吃！」

今年野生烏魚價格依然看俏，「烏魚殼」（去卵之魚體）每台斤約 120至150元；而內臟珍品更是高價「濕的野生烏魚卵」每台斤1200至1800元、「烏魚膘」每台斤約500至600元、「烏魚腱」則可達每台斤800元。

這批現流鮮貨預計為漁民帶來約200萬元的年終獎金，明日於線西塭仔港現場處理販售，每尾價格約落在300至400元之間。無論是想購入整尾烏魚回家料理，或搶購烏魚子等珍稀部位，建議饕客們及早前往，體驗這限時限量的冬至極鮮海味。