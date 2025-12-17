立委揭「人為誤剪光纖」害誤點　高鐵：因竣工圖與實際不符

▲台灣高鐵2日發生通訊系統異常，造成4班次延誤，影響約2000人。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

台灣高鐵2日發生通訊系統異常，造成4班次延誤，影響約2000人。立委今質詢揭露，該事件是人為誤剪營運光纖線路所致。對此，高鐵公司表示，主因「資料傳輸光纜」（DTS）未出現於竣工圖中，導致人員施工時將其移除。

立委王鴻薇今在立法院質詢表示，高鐵2日發生通訊系統異常，造成班次延誤，當時高鐵公司對外宣稱，具體原因還在調查中，鐵道局也要求高鐵釐清是否為人為因素，事實上，高鐵早就知道是行控中心更新工程中，人為誤剪營運光纖線路，才造成多站列車延誤。

另外，王鴻薇也說，高鐵13日也發生一起設備損害事故，一列車輛編組TR26列車的外側車蓋板，在行駛過程飛落到路旁農田，該起事件為高鐵執行列車出場正線試運轉測試，且車蓋板在遺失後數小時後才在高架橋下發現。

▲高鐵TR26列車外側車蓋板13日行駛過程中，掉落到路旁農田。（圖／爆料者提供）

高鐵公司表示，高鐵行控中心興建迄今超過20年，因設備日漸老舊，現已規劃全面升級，並正進行相關工程，在原有的行控中心控制室先遷移至臨時場所後，依據竣工圖進行原控制室的舊纜線移除作業，由於「資料傳輸光纜」（DTS）未出現於竣工圖中，導致人員施工時將外觀與電話線近似的DTS纜線移除，造成行控中心通信系統異常。

高鐵公司指出，事件發生後，立即啟動備援機制，改由各車站接力控制，維持列車運轉。另已立即強化該光纜的防護與標示，並規劃將其遷移到獨立的管線位置；同時也將加強落實標準作業流程（SOP），所有纜線工程均須擬定施工計畫，並通過審查，施工前也需確定無功能後方能移除。

高鐵公司表示，此案調查報告預計這2天就會送到鐵道局，完整檢討後，高鐵公司也將對涉及疏失的相關人員，依規定辦理懲處。

另外，針對試營運車蓋板飛落事件，高鐵公司指出，經查該車組為完成列車大修後、進行運轉測試，並非營運列車。事件發生後第一時間即進行巡檢、確認路線安全，未影響當日營運，也絕無隱匿情事。

高鐵公司說明，列車於大修過後，均須進行各項運轉測試，以確保各項零件、設備正常，方能提供營運服務，高鐵對此事件至為重視，正針對原因詳細調查，將確實釐清責任，並確保不再發生。