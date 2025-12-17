高鐵系統異常疑「人為剪錯線」　立委再爆列車蓋板行駛間飛落

▲立委王鴻薇揭露，高鐵通訊系統異常是因人員剪錯線導致。（圖／取自立法院直播）

記者周湘芸／台北報導

台灣高鐵2日發生通訊系統異常，造成4班次延誤，影響約2000人。立委王鴻薇今質詢揭露，該事件是人為誤剪營運光纖線路所致，此外，高鐵13日執行列車運轉測試時，編組TR26外側車蓋板竟在行駛過程飛落到農田，質疑高鐵螺絲鬆了。

王鴻薇今在立法院質詢表示，高鐵2日發生通訊系統異常，造成班次延誤，當時高鐵公司對外宣稱，具體原因還在調查中，鐵道局也要求高鐵釐清是否為人為因素，事實上，高鐵早就知道是行控中心更新工程中，人為誤剪營運光纖線路，才造成多站列車延誤。

王鴻薇表示，高鐵作為貫穿南北的運輸工具，安全非常重要，無論是設備故障、人為疏失，還是不可抗力因素，都應該據實回報，希望交通部掌握及了解。

另外，王鴻薇也說，高鐵13日又發生一起設備損害事故，一列車輛編組TR26列車的外側車蓋板，在行駛過程飛落到路旁農田，由於蓋板是鋼鐵製，高速情況下飛出去，若剛好行駛在都會區或人煙稠密地區，是非同小可的事情。

王鴻薇會後也以新聞稿指出，該起事件為高鐵執行列車出場正線試運轉測試，路線從燕巢總機廠到烏日基地，因車側未鎖固，導致列車有多處刮痕及車側外蓋板遺失，且遺失後數小時後才在高架橋下發現。

交通部次長林國顯表示，交通部會掌握涉及安全及周邊民眾的議題，若剪錯線就是維護出了問題，2個案件都有必要要求鐵道局做專案查核，也會盯緊高鐵，要求不再重複發生。