私校教職員遭逼退「沒有資遣費」　高教工會籲修法保障

▲高教工會發起全國連署，要求立法保障私校教職員法定資遣費，並提高退撫金。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受少子化影響，私立大專校院教職員遭資遣或逼退時有所聞。高教工會今（18日）指出，上述遭資遣者，至今還沒比照勞工有法定「資遣費」，故串聯30位大專校院學者發起連署，呼籲立法院及教育部，正視私校教職員在資遣與退撫權益上的弱勢處境，要求立法保障私校教職員法定資遣費，並提高退撫金。

高教工會組織部主任林柏儀表示，根據教育部在今年10月最新統計，任職在私校教職員共4.1萬人，其中教師約3萬人，職員約1.1萬人，其中任職私立大專校院約2.7萬人，占全體大專校院教職員近6成，但少子化導致招生困難，各私立大專校院卻把招生壓力轉嫁給教職員，要求全部參與招生，否則就苛扣三節獎金等相關福利，甚至強制資遣與逼退教職員。

林柏儀指出，根據現行法令，私校教職員若被資遣，竟然法令沒有保障有資遣費，僅有被列為專輔學校才有保障資遣費，事實上，大量私校在被專輔退場前，就已經在逼退與資遣教職員，加上教育部僅「鼓勵私校發放資遣費」，沒有強制性，導致這些私校教職員可能拿不到任何資遣費，而這些私校教職員距離退休仍有一段距離，生活立刻陷入困境。

林柏儀舉例，聖母醫專以系所精簡等理由強制資遣一名教師，竟要求老師若要領資遣費，就要簽署同意書接受「提前離退」，老師若不願意簽同意書，就不發資遣費。另去年退場的大漢技術學院也有類似狀況。

為了終結私校教職員被資遣沒資遣費，退撫金又偏低情況，高教工會今天宣布，串聯30位大專校院學者發起連署，並廣邀全國大專校院公私校教職員生與社會大眾加入「私校教職員不該是勞權孤兒，要求修法保障資遣慰助金、提高私校退撫」連署，強調在立法院與行政院忙著爭執公教年改是否應修正的同時，不該將占6成的私立大專校院教職員權益視而不見。

高教工會表示，已正式向教育部提出修法草案，訴求「私校教職員遭資遣，應立法保障資遣費，每1年資發給0.5個月的薪給」、「提高私校教職員退撫提撥率，比照公教退撫新制的提撥率15%」，若有關當局再置之不理，放任顯然的社會和教育不公繼續延續，工會將與連署人們採取進一步的行動，爭取應有的社會正義。