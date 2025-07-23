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聖約翰科大遭控違法資遣教師　工會怒批：校方是詐騙集團

▲▼高教工會與聖約翰科大教師赴教育部，抗議校方假安置真解雇，並打壓工會。（圖／記者許敏溶攝）

▲高教工會與聖約翰科大教師今天到教育部，抗議校方假安置真解雇，並打壓工會。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

5年前發生過惡性欠薪的聖約翰科技大學，近期再爆發違法事件。高教工會與聖約翰科大教師今（23日）到教育部抗議，在學生數與班級增多情況下，校方刻意不排課並製造無課可教假象，試圖違法資遣6名專任教師。工會批校方是詐騙集團，提出「撤回強制資遣案」等5訴求，並呼籲教育部立即介入，保障教師工作權。

位於新北淡水的聖約翰科大，2020年曾發生過惡性欠薪事件，甚至一度傳出停招，後來董事會改組後，朝小而美規模發展。不過，高教工會與聖約翰科大教師今天到教育部前舉行記者會，並呼喊「詐騙集團聖約翰，欺壓教師真可恥」、「打壓工會、剝削教師」、「假安置、真解雇」等口號。

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高教工會執行秘書張志綸表示，聖約翰科大早在2020年就發生過惡性欠薪，現在卻上演「假安置、真解雇」戲碼。根據校方說法，聖約翰科大新型專班錄取人數為全國前三名，既然預期人數會大幅增加，卻在課程尚有開設需求情況下，校方刻意不排課，製造無課可教假象，接著將教師列入安置資遣名單，試圖將13.3%專任教師解僱，這不僅違反常理，更凸顯不當資遣的荒謬與違法本質。

高教工會主任林柏儀指出，根據多位教師證詞，聖約翰科大早已經預定資遣名單，刻意不安排課務，甚至有教師被告知「電機系英文課不能由英文教師授課」，或被校方企圖誘騙轉任「一年一聘」的華語中心教師，喪失《教師法》適用資格。即使華語課程明明有需求，學校仍聲稱編制內專任教師「無課可教」，試圖以轉任為名行強制資遣之實。

林柏儀進一步表示，聖約翰科大目前編制內專任教師僅45位，卻多達13位編制外專案教師，比例高達22.4%，遠超教育部所定12%上限。校方更企圖將編制內教師轉為專案教師，不僅剝奪續聘保障，更嚴重違反教育部規定及高等教育政策，構成對教師的系統性打壓與不當資遣。

張志綸也提出記者會活動5點訴求，並呼籲教育部立即介入，保障教師工作權：
1.立即撤回強制資遣案，保障教師工作權。
2.追究違法違規人員責任，校方公開道歉。
3.公開114學年度課程與人力規劃，確保教學需求透明。
4.校方應以誠信原則與工會進行協商，不得再次違反團體協約及虛偽協商。
5.校方不得以科系停招為由強制資遣教師，應尊重專業領域以全校為範圍進行排課。

對於高教工會指控，聖約翰科大表示，少子化衝擊嚴峻，學校雖然面臨無生、無課窘境，仍確保教師權益，目前學生僅300多位，教師則超過60位。且校方依法進行教師輔導安置作業，未有違法解僱之實，教師輔導安置辦法是根據會議通過，並非校方片面決定，校方也重視與高教工會的良性溝通，也是全國首所與高教產業工會簽訂團體協約的大學，展現誠意與合作態度。

聖約翰科大進一步指出，校方尊重制度分工，誠信協商原則不變，學校將持續依法行政、堅守教育本位，並盼社會各界理性理解，共同守護高教環境的穩定與信任，也會捍衛校譽，必要時依法處理。

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