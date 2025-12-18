藍白請監院彈劾卓榮泰！行政院提「4不該」反擊　再籲速審總預算

▲行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》，藍白今（18日）在立法院聯手通過譴責案，並移請監察院彈劾卓榮泰。對此，行政院發言人李慧芝提出「4個不該」，強調立法院在野黨團若認同權利分立，就不該侵害其他憲政機關權力；另外，針對明年度總預算持續卡關，政院呼籲立院應以民生優先，盡速審議總預算，「因為這些都是照顧國人的錢」。

《財劃法》修法導致行政、立法衝突，卓榮泰15日宣布不副署立法院再修正的《財劃法》版本，民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇今在立法院司法及法制委員會提出譴責案，並移請監察院彈劾卓榮泰，獲表決通過。監察院回應，公務人員部分皆依監察法規定辦理，如收到陳情，皆依程序處理。

對此，行政院發言人李慧芝反擊，既然立法院在野黨團提到監察院，就代表認同台灣是權力分立的國家；如果認同權力分立，就不該侵害其他憲政機關的權力，比如不該刪除監察院96%的業務費，使監察院無法執行業務，也使得監察院必須聲請釋憲維護憲政機關尊嚴。

李慧芝說，同樣的，立法院也不該癱瘓憲法法庭，導致憲法法庭無法處理人民聲請釋憲案；也不該不斷地用立法權侵害行政權，逼迫行政院怎麼編預算、甚至違法增加行政院的支出；也不該不顧憲法法庭判決，違憲要求總統到立法院備詢。

李慧芝強調，行政院一直尊重憲法秩序，也持續努力照顧人、要建設國家及防衛國家，「因此，要再次呼籲立法院，應該以民生優先盡速審議總預算，因為這些都是照顧國人的錢」。

李慧芝透露，今天院會結束後，院長卓榮泰也有與部會首長討論，總預算若未能在今年結束前、或在明年審議通過的話，各部會要如何執行業務。依照《預算法》，行政院屆時將無法處理新興計畫預算，必須依照今年預算執行數來處理執行相關預算。

李慧芝舉例，比如4年1000億元治水計畫中，明年就編列147億元協助地方治水將受衝擊；延續型計畫中的新增項目也將無法使用，包括TPASS 2.0、社安網2.0；涉及地方政府新興資本支出的補助也會受影響。李說，行政院正在盤點相關影響並思考如何因應，希望各部會持續與朝野黨團溝通。