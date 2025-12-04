彰化市、和美12/16停水23小時！影響60里　範圍一次看

▲彰化市及和美鎮16日將停水，台水準備臨時供水站。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

為配合「鳥嘴潭人工湖下游送水管A-2-1停水改接工程」，台灣自來水公司第十一區管理處公告，彰化市及和美鎮部分區域將於12月16日上午10時起至17日上午9時，實施計畫性停水與降壓，總計停水23小時。台水預計將影響60里、8萬1105戶，已協調設置40處臨時供水站，並呼籲用戶提前儲水備用。

停水區域包括，彰化市（52里）： 寶廍、富貴、西勢、茄苳、民權、中央、中正、萬壽、光華、光復、永福、西興、忠權、忠孝、長樂、五權、南瑤、東興、桃源、華北、華陽、永生、大同、光南、福安、建寶、成功、古夷、阿夷、新華、新興、萬安、文化、下廍、興北、彰安、西安、介壽、民生、信義、茄南、陽明、三村、中山、龍山、卦山、延平、延和、中庄、國聖、和調、復興等里。

和美鎮（8里）： 新庄、中寮、糖友、中圍、犁盛、竹圍、鐵山、柑井等里。

降壓供水區域包括彰化市（9里）： 莿桐、南安、南美、平和、崙平、東芳、南興、磚磘、向陽等里。和美鎮（5里）： 詔安、嘉犁、源埤、南佃、鎮平等里。降壓期間地勢較高或管線末端區域，可能出現水壓偏低甚至無水狀況。

▲彰化市長林世賢提醒民眾提前儲水。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

為減輕民眾用水不便，水公司於停水區域內設立40處臨時供水站，提供免費取水。主要站點包括：自來水公司第十一區管理處、彰化縣政府正門、南郭國小、延平公園、彰興國中、彰化市公所、民生國小、彰化女中、彰化高工、陽明國中停車場、彰化車站後站公園、忠孝國小、泰和公園、彰泰國中，以及和美鎮的中寮里社區活動中心、高香宮、庚新診所前、武當宮等地。詳細地址可參閱台水公司官方公告。

彰化市長林世賢特別提醒市民，此次停水時間長達近一日，務必在停水前預先儲存足夠民生用水，並關閉抽水馬達電源，以免空轉過久導致損壞或火災。復水後，若發現供水混濁，可先暫放數分鐘至清澈後再使用。水公司表示，將加緊施工，並於工程結束後盡速恢復供水。建議用戶善加利用臨時供水站，並節約用水，以度過停水期。相關停水資訊可撥打免付費客服專線查詢。