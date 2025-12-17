煙火連秀三天規模歷年最大！2025草屯聖誕煙火嘉年華12/24登場

▲「2025草屯聖誕煙火嘉年華」將安排群星演唱、市集、煙火等活動內容。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為迎接年末旅遊旺季，南投縣政府與草屯鎮公所首度攜手合作、整合在地教會與觀光資源，將於12月24、27及28日推出歷年規模最大的「草屯聖誕煙火嘉年華」，屆時將連續三晚施放璀璨煙火秀，更邀請安心亞、在地天團草屯囝仔等豪華卡司接力演出，打造草屯最熱鬧的冬季盛宴。

活動記者會今日舉辦，草屯鎮長簡賜勝偕縣府觀光處長陳志賢，以及縣議員廖梓佑、林友友、莊士傑等佳賓，共同宣示本場聖誕煙火嘉年華的三大亮點，包括點燈儀式、群星演唱會以及煙火大秀。

草屯鎮長簡賜勝指出，特別感謝縣長許淑華的提醒與建議，並支持大力補助經費，才成就該鎮歷年規模最大的聖誕節盛會，結合音樂盛會、稻草文化節、豐富市集、璀璨煙火，同時納入學校、在地企業與教會力量，希望讓遊客看見不一樣的草屯。

鎮公所說明，12月24日晚間7點在草屯鎮演藝中心戶外廣場將由「聖誕點燈晚會」揭開活動序幕，邀請基督徒歌手羅美玲溫暖獻唱，並點亮主題聖誕樹燈、上演最受期待的首場煙火秀；27日、28日週末則從下午3點起在草屯酷比親子運動公園辦理，由安心亞、FEniX、CN 吳承恩、ZORN、AKB48 Team TP、阿蘭AC、聖恩等歌手輪番上陣，並由在地嘻哈團體「草屯囝仔」擔任壓軸。

陳志賢表示，感謝交通部觀光署補助及草屯鎮公所合作辦理聖誕活動，另「2025南投花卉嘉年華」系列活動在21日將舉辦草屯花海焢窯活動，歡迎民眾到南投賞花、泡湯、看煙火，詳細資訊請至活動官網(http://2025caotunchristmas.weebly.com) 或草屯鎮公所臉書粉絲專頁查詢。