兩岸企業家峰會閉幕　毛治國：致力追求兩岸和平共榮目標

▲峰會台灣方面副理事長毛治國。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／南京報導

2025兩岸企業家峰會年會今（17）日下午於江蘇南京閉幕，前行政院長、峰會台灣方面副理事長毛治國進行會議總結時指出，國際貿易秩序和產業分工格局面臨嚴峻的挑戰，影響兩岸經濟關係走向。對此他強調，我們更應保持定力、積極應變，繼續致力追求經濟快速發展，以及兩岸和平共榮的長遠目標。

本屆峰會年會以「聚焦轉型創新 深化多鏈合作」為主題，據官方指出，兩岸企業家峰會理事會成員、會員及兩岸企業家、專家學者等共約800人出席活動。大會總結今日於峰會永久會址南京揚子江國際會議中心舉行。

毛治國於會上表示，過去一年多來，全球地緣政治和經濟情勢發生劇烈的變化，國際貿易秩序和產業分工格局也面臨嚴峻的挑戰，不只深刻影響大陸未來經濟與社會發展，並也影響兩岸經濟關係的走向。

毛治國續指，新一輪科技革命和產業變革加速創新突破，再加上氣候變遷、環境破壞、能源轉型、區域發展失衡等因素疊加，也都成為追求永續均衡發展過程中亟待克服的嚴肅課題。

▼2025兩岸企業家峰會年會17日下午閉幕。（圖／記者陳冠宇攝）

毛治國指出，誠如中共二十屆四中全會剛通過的《十五五規畫建議》所指出，大陸目前的發展處於「戰略機遇和風險挑戰並存」以及「不確定、難預料因素增多」的時期。他說，變局蘊含機遇、挑戰激發鬥志，我們更應保持定力、積極應變，繼續致力追求經濟快速發展，以及兩岸和平共榮的長遠目標。

接著毛治國針對峰會過去一年來推動的重要工作進行回顧。其中較值得注意的是，雙方秘書處前往寧德時代初步交換意見，未來將與福建和寧德方面，進一步討論閩台在電池能源、儲能技術、電池回收處理，以及零碳領域方面的合作構想，未來或可考慮採取在福建設立「零碳園區」的方式推動。

毛治國認為，峰會成立12年來，在雙方共同努力下，致力推動兩岸企業合作，對穩固兩岸經濟交流、維繫兩岸和平發展，貢獻了大量心力，也達成了豐碩成果。

毛治國強調，峰會將衡酌新情勢、秉持新思維，積極引領兩岸產業界聚焦人工智慧、高端製造、綠色經濟、新能源汽車、生技醫療、現代服務、內需消費等新興產業領域，重新建構合作新策略和新模式，提升兩岸產業的融合層次。

▼毛治國發表大會總結。（圖／記者陳冠宇攝）