大陸 大陸焦點 特派現場

地緣政治影響全球貿易格局 李政宏：兩岸應強強協作突破干擾

▲▼2025兩岸企業家峰會，李政宏。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸全國台企聯會長李政宏。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／南京報導

地緣政治對全球貿易格局的影響越來越大，大陸全國台企聯會長李政宏對此表示，兩岸應緊密團結，發揮各自優勢、強強協作，去突破地緣政治的干擾，他也呼籲台商持續在大陸投資與發展。

兩岸企業家峰會年會今（16）日於江蘇南京舉行，李政宏於場邊受訪時，做上述表示。

談及兩岸的經濟皆面對外部挑戰，李政宏認為，兩岸反而更應該緊密團結起來，發揮各自的優勢、強強協作，去突破地緣政治的干擾，排除這些干擾因素之後，他相信兩岸企業家的結合，絕對能夠在世界上佔有一席之地。

雖然面對中美貿易在關稅上的衝擊，但李政宏強調，大陸還是有強大的產業鏈基礎，以及許多創新產業，包括新能源汽車、太陽能電池等，都代表大陸在創新的賽道裡面不斷推進，同時開發多元市場。因此他認為，大陸經濟韌性強大，呼籲廣大台商持續在大陸投資與發展。

談及兩岸青年交流，李政宏以人工智慧（AI）為例指出，台灣有很好的硬體如半導體、伺服器等，大陸則有很好的應用場景如大模型、大數據，台灣青年可以結合他的創意優勢，以及大陸廣大的市場、深厚文化底蘊，去善用自己的一才華和才能。

▲▼2025兩岸企業家峰會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲2025兩岸企業家峰會。（圖／記者陳冠宇攝）

另一方面，雙城論壇將於本（12）月27日至28日於上海舉行。對此，在上海深耕多年的李政宏直言抱有非常大的期待，「我一直跟（蔣）萬安市長講說，雙城論壇是絕對不能斷的」，這是非常難得的城市交流平台，兩個城市能藉由這一平台去溝通城市治理中可能遇到的困境，以及未來發展的方向，以及如何讓兩個城市加強合作、互相借鑑，並強強結合，「這是一個非常棒的機會，所以千千萬萬不能斷」。

李政宏還提到，在AI發展方面，兩岸可以互相強強結合，上海有他發展的優勢，台北有自己本身錨定的方向，如何讓兩個城市能夠優勢互補、互相借鑑、共同提升，「這才是我們大家最大的期望」。

