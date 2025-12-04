　
國際

他離家失蹤！　1年多後「兩腳骨骸穿鞋襪」沖上不同海岸

▲▼離家後失蹤！　英男「2腳骨骸穿鞋襪」沖上不同海岸。（圖／翻攝諾福克郡警方）

▲馬蒂尼亞克至今死因成謎。（圖／翻攝諾福克郡警方）

記者吳美依／綜合報導

英國諾福克郡（Norfolk）一名21歲男子離奇失蹤1年多後，雙腳骨骸與鞋襪，竟先後沖上相距超過500英里（約805公里）的不同海岸，但由於無法尋獲完整遺體，至今死因成謎。

BBC、《太陽報》報導，2021年11月30日凌晨4時，馬蒂尼亞克（Pawel Martyniak）因攻擊罪被捕，下午獲釋後由媽媽接回家。未料他又與家人發生爭執，動手毆打母親和姊姊，隨後獨自離家，從此再也沒回來。

2023年3月2日，他其中一隻腳的骸骨，連同襪子及黑色愛迪達運動鞋，在瑞典一處海岸被尋獲。同年3月21日，另一塊腳骨與同款鞋襪，又在英國溫特頓（Winterton）海灘被遛狗民眾發現。

諾福克死因裁判法庭本周開庭時，驗屍官布萊克（Yvonne Blake）表示，DNA檢驗確認，2塊腳骨均屬於馬蒂尼亞克，但「所有警方和家屬尋找他的努力都徒勞無功」，也因為遺體不完整，最終只能裁定死因「無法確定」。

專家出庭證實，馬蒂尼亞克生前經歷性向質疑及性別認同焦慮，2021年6月停止服用治療嚴重憂鬱症的藥物。家庭醫師也透露，他生前開始認同女性身分，卻被家人認為罹患精神疾病。

家屬出庭時表示，這是一起「可預防的悲劇事件」，歸咎馬蒂尼亞克的身心科診所「忽視和管理不當」，未能提供必要的心理健康照護。不過，比奇斯醫療中心全科醫生診所（Beaches Medical Centre GP surgery）表示並不知道患者停藥，如果知悉就會立即採取行動。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會。
自殺防治諮詢安心專線1925、生命線協談專線1995。

12/02 全台詐欺最新數據

