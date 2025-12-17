婚禮當天墜樓　陸28歲女：遭父母「催婚7年」抗爭無效

▲女教師不願結婚，但父母非常堅持。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南平頂山魯山縣一名28歲魏姓高中女教師10日在婚禮當天墜樓身亡，她生前在網路上的發文也在近期被網友挖出，她表示自己其實不想結婚，但長年被父母催婚，期間多次抗爭，承受不少壓力。

根據陸媒報導，10日上午9點多，魯山縣一個社區的住戶發現有人墜樓，不久之後，警方就接到報案，稱有一名女子墜樓，隨後救護車、警車陸續到場。

當地一名居民透露，魏女出嫁時沒有化妝，穿著自己平常的衣服。

居民指出，魏女似乎不樂意出嫁，婚禮當天跟父母吵了一架，之後就坐上婚車去婆家，「男方以為她想通了，要去換婚紗。」

一位知情者透露，魏女到達社區7樓的房子後，說要換婚紗，將門反鎖，10分鐘後就傳出墜樓的消息。

墜樓之前，魏女在微信朋友圈發了一條貼文，提到被父母催婚7年，多次抗爭都無效，「以死相逼都必須要結婚的父母」「指責不肖的親戚」「蹬鼻子上臉只會氣人的對象」。

她並在貼文最後寫道，「我有點害怕，窗戶下面是一樓的院子，很抱歉，我只能找到這個機會。」

魏女的朋友也說，魏女在婚禮前一天發過一條取消婚禮的通知，但到了隔天，婚禮如常舉行，聽說是父母不願意退還彩禮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995