　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

婚禮當天墜樓　陸28歲女：遭父母「催婚7年」抗爭無效

▲▼ 結婚,婚禮,宴客,新娘,婚紗,白紗,禮服。（圖／CFP）

▲女教師不願結婚，但父母非常堅持。（示意圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

河南平頂山魯山縣一名28歲魏姓高中女教師10日在婚禮當天墜樓身亡，她生前在網路上的發文也在近期被網友挖出，她表示自己其實不想結婚，但長年被父母催婚，期間多次抗爭，承受不少壓力。

根據陸媒報導，10日上午9點多，魯山縣一個社區的住戶發現有人墜樓，不久之後，警方就接到報案，稱有一名女子墜樓，隨後救護車、警車陸續到場。

當地一名居民透露，魏女出嫁時沒有化妝，穿著自己平常的衣服。

居民指出，魏女似乎不樂意出嫁，婚禮當天跟父母吵了一架，之後就坐上婚車去婆家，「男方以為她想通了，要去換婚紗。」

▲▼喜慶,婚禮,禮車。（圖／CFP）

一位知情者透露，魏女到達社區7樓的房子後，說要換婚紗，將門反鎖，10分鐘後就傳出墜樓的消息。

墜樓之前，魏女在微信朋友圈發了一條貼文，提到被父母催婚7年，多次抗爭都無效，「以死相逼都必須要結婚的父母」「指責不肖的親戚」「蹬鼻子上臉只會氣人的對象」。

她並在貼文最後寫道，「我有點害怕，窗戶下面是一樓的院子，很抱歉，我只能找到這個機會。」

魏女的朋友也說，魏女在婚禮前一天發過一條取消婚禮的通知，但到了隔天，婚禮如常舉行，聽說是父母不願意退還彩禮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高虹安薪水補發估104萬　內政部：由竹市府計算補發
幼兒園畢旅「澳門珠海4天3夜」　園方宣布取消
高二火球男飆152關門！　刷新紀錄
找代駕不鳥、2友拉不住！鹽酥鴨老闆爛醉硬開畫面曝
快訊／確定明天！高虹安重回新竹市政府上班

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

策進會經合會召開年度委員會議　許舒博：台港經貿關係密切

熱搜第一！美妝網紅替家還債百萬爆紅　真身竟是「腦麻女孩」

婚禮當天墜樓　陸28歲女：遭父母「催婚7年」抗爭無效

陸男嫌未婚妻「麻辣燙吃太多」要求退婚　她酸：丁字褲的錢也要還

關起門罵日本！陸官方約見東南亞國家大使　重申一中原則國際共識

「生孩子」不用錢！陸明年起新政策上路「提高」生育率

巴拿馬港口交易　中國要求國企獲控制權白宮不接受

一交車就撞業務！　小米內部人士：當時是「人駕」狀態

影／88歲爺爺「等盼盼」全網淚崩　接機3次回頭才相認喊：太想妳

中共中央財辦：今年經濟增長5%左右　明年首要任務是擴大內需

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

懂賺股不用當房奴！房價鐵板一塊　專家批：台灣政策「重稅打房、輕稅養地」｜地產詹哥老實說完整版 EP288

策進會經合會召開年度委員會議　許舒博：台港經貿關係密切

熱搜第一！美妝網紅替家還債百萬爆紅　真身竟是「腦麻女孩」

婚禮當天墜樓　陸28歲女：遭父母「催婚7年」抗爭無效

陸男嫌未婚妻「麻辣燙吃太多」要求退婚　她酸：丁字褲的錢也要還

關起門罵日本！陸官方約見東南亞國家大使　重申一中原則國際共識

「生孩子」不用錢！陸明年起新政策上路「提高」生育率

巴拿馬港口交易　中國要求國企獲控制權白宮不接受

一交車就撞業務！　小米內部人士：當時是「人駕」狀態

影／88歲爺爺「等盼盼」全網淚崩　接機3次回頭才相認喊：太想妳

中共中央財辦：今年經濟增長5%左右　明年首要任務是擴大內需

超罕見！漁民捕獲大眼長尾母鯊　肚內驚見「活的鯊魚寶寶」

味全龍合約即將到期！李多龍鬆口未來動向「已想好」　超暖告白台灣

日長債殖利率攀升掀蝴蝶效應　鷹歌大戰美降日升

沈春華認「走進日本地鐵就到害怕」　脫隊回飯店過程曝光

高虹安明復職！補發薪水粗估近104萬　內政部：由竹市府計算補發

新生代男星率「22歲團隊」奪1金3銀！　網讚爆：台灣之光

「美乳女神」挑戰全裸演出女傭！《家弒服務》豪宅禁忌床戲曝光

WBC日本電視看不到！　Netflix討論戶外實況轉播方案引熱議

臺灣米糧精品伴手禮首展　桃園機場迎嘉義特色米餅

策進會經合會召開年度委員會議　許舒博：台港經貿關係密切

李進良虧小禎新歡　「比大谷翔平有味道」

大陸熱門新聞

翻車了！陸4400萬粉絲網紅泳池直播

又輸了！中國桌球男單WTT「痛失5連霸」

「戀與深空」挨批惡俗登熱搜…引性別爭議

30歲男漫步哈爾濱「小腿突噴血」倒地

陸16歲烤雞少年月入萬元！背後故事惹網鼻酸

范瑋琪挨批「親中」　國台辦大喊歡迎台灣藝人

苗博雅「戰時上班課說」　國台辦：「美化戰爭」毫無人性

賴清德捧場陸配麵店　國台辦：裝模作樣、虛偽至極

一交車就撞業務　小米：當時是「人駕」

88歲爺爺說「我在等盼盼」全網淚崩

婚禮當天墜樓　陸28歲女：催婚7年抗爭無效

關起門罵日本！陸外交部約見東南亞國家大使

「生孩子」不用錢！陸新政策明年上路

姚明女兒現身！15歲身高190公分

更多熱門

相關新聞

25歲女網紅墜樓身亡　遭丈夫扔下10樓

25歲女網紅墜樓身亡　遭丈夫扔下10樓

巴西一名25歲女網紅被發現從10樓公寓墜落身亡，雖然丈夫聲稱她是自己跳樓，然而警方查閱監視器發現事發前她在電梯中與丈夫有激烈肢體衝突，後來遭丈夫強行拖出電梯，懷疑是遭對方推下殺害。

北市驚傳墜樓　女當場無生命跡象

北市驚傳墜樓　女當場無生命跡象

即／高雄女社區大樓墜樓慘死！紅磚道遺留血漬

即／高雄女社區大樓墜樓慘死！紅磚道遺留血漬

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

投資股票慘賠2億！韓狠父勒斃9歲兒墜樓

投資股票慘賠2億！韓狠父勒斃9歲兒墜樓

關鍵字：

催婚墜樓跳樓

讀者迴響

熱門新聞

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

快訊／李玉璽宣布結婚！　「認愛不到1年」甜娶大6歲許允樂：要一起變老

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

快訊／SHINee Key認了！　宣布全面中斷活動

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

「最會推責任」星座Top3！

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

更多

最夯影音

更多
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面