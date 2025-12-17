豬瘟風波才落幕！台中又傳豬農偷餵廚餘被逮　最高恐罰400萬

▲豬瘟風波剛落幕！台中海線有豬農無視禁令，偷餵廚餘遭逮，最高恐挨罰400萬。（圖／台中市農業局提供）



記者游瓊華／台中報導

國內剛從非洲豬瘟的威脅中稍稍喘息，台中市卻又驚傳有養豬場無視禁令，違法使用廚餘餵豬！龍井區一處養豬場15日遭人檢舉後，市府立即成立跨局處聯合稽查小組突襲檢查，當場查獲明確事證。業者除了面臨最高新台幣400萬元的重罰外，場內21頭豬隻也全數遭到移動管制，並採血送驗。

台中市政府農業局指出，聯合稽查小組由農業局、環保局及動保處共同組成，15日接獲龍井區公所通報後，火速前往該養豬場，稽查人員在現場發現，場內共飼養21頭豬隻，但一旁的廚餘桶內竟裝有麵包及塑膠袋等雜物，甚至連飼料槽的推車上，都盛裝著以水混合的飼料與麵包，明顯是違規的廚餘。

▲稽查人員發現，廚餘桶內竟裝有麵包及塑膠袋等雜物，且飼料槽的推車上，都盛裝著以水混合的飼料與麵包，明顯是違規的廚餘。（圖／台中市農業局提供）



農業局表示，此行為已嚴重違反現行防疫規定，將依《動物傳染病防治條例》及《飼料管理法》從嚴裁處，前者最高可罰100萬元，後者最高可罰300萬元，合計罰鍰最高可達400萬元。

為防堵任何可能的疫情破口，市府動保處已在第一時間對該場的豬隻及廚餘進行移動管制，禁止其移出或轉運。同時，防疫人員已針對現場3頭豬隻採集血液樣本，緊急送往中興大學實驗室進行初篩檢驗，並立即啟動該畜牧場與周邊道路的消毒作業。