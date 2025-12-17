好市多遇插隊搶車位！員工一招神救援　影片曝光網全怒了

記者柯沛辰／綜合報導

台中北屯好市多近日爆出停車亂象，有民眾開車前往消費，準備倒車停入車格，不料卻遭另一輛車從後方斜插搶位，雙方一度僵持不下，所幸賣場人員介入協調，貼心另外安排車位，才順利化解糾紛。不過，許多網友看完影片，仍砲轟「斜插搶位」太沒品，掀起熱議。

臉書粉專「爆料公社」轉發女網友1222chy92影片，事發在北屯區一間美式賣場。影片中可見，白車已打方向燈準備倒車，但後方深色休旅突然斜切進來，意圖卡住車格。坐在白車副駕的女網友傻眼，立刻下車理論，當場連問好幾句「有人這樣停車的嗎？」

▲白車好不容易排隊等到停車位，準備倒車入庫，卻被深色休旅車從斜後方硬插卡位。（圖／爆料公社）

不過，深色休旅車裝死不回應，也未下車說明，只是繼續卡在原地，讓女子氣憤放話：「沒關係啊，我們就這樣子耗」，雙方僵持超過5分鐘。賣場人員到場後表示，無法確認究竟誰先誰後，也無權強制驅離，但已經替白車另尋到車位，希望別為停車影響假日好心情。

白車女子事後發文表示，大家都是安分守己排隊等車位，就是有這種不會覺得自己不對的人，在場排隊的人都有看到，「既然您（深色車）覺得您沒錯，「那我只好放上網路讓大家看看」。為此，她也感謝好市多員工貼心幫留其他車位，「說我們假日出門了，不要因為這種事破壞好心情。」

許多網友看完紛紛留言，「這種插法實在有白爛」、「這台車真的很丟臉」、「臉皮真厚，比鈑金還厚」、「扯，不要臉天下無敵」、「這種人就該讓他紅」、「這種人給他僥倖得逞了，他以後就會繼續做」、「要是我就不會讓，我會讓其他家人下去採購，我就在車上跟他耗」掀起熱議。