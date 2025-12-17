台中男「偷避震器插鐵軌」！4分鐘後普悠瑪經過...險釀重大事故

▲台中一名洪男把偷來的避震器插在清水區平交道鐵軌上，差點釀嚴重災害。（圖／翻攝Google Maps）



記者許權毅／台中報導

台中市一名洪男因情緒疾病困擾，竟偷走修車廠的4支避震器，再跑到清水區一處鐵路平交道，將避震器插在鐵軌上，好險有民眾發現趕快移除，且事發後4分鐘，就有一輛普悠瑪自強號通過，差點發生重大事故。法院近日判洪男2年刑期、監護1年。

今年5月4日5時許，洪男到清水區一間汽車修車廠外，竊得4支汽車避震器，隔了2小時、上午7時9分，又跑到海濱路平交道，將避震器插在軌道內，隨即離去。

好險有路過民眾發現，馬上將避震器移除，才避免4分鐘後通過的台鐵第278次普悠瑪自強號出軌或翻覆。經鐵路警察發現情事、調閱監視器後，依法送辦。

中院考量，洪男有精神障礙疾病史，並有中國附醫鑑定報告確認。辯護人雖稱本案適用刑法第59條情堪憫恕減刑，但洪男素行欠佳，無視火車上人員生命安危，稍有不慎可能釀成重大災害，無從適用該規定減刑。

法院審酌，洪男竊取他人財物，並將物品用於威脅火車往來安全、乘客生命身體安全，已經造成社會大眾對搭乘交通工具恐慌不安，幸有民眾及時發現，排除避震器，才沒釀損害。

經綜合考量，洪男再犯風險高、坦承犯行等，依竊盜罪處拘役40日，可易科罰金，妨害火車行駛安全罪判處2年刑期，施以監護1年，可上訴。