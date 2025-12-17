腹痛如魔咒纏身！國三女學霸狂跑急診　元凶竟是「這體質」

▲一名國中女學生長期腹部反覆劇痛，嚴重時不僅冒冷汗、吃不下飯，甚至會噁心嘔吐，多次被家人送往急診。（示意圖、非當事人／photoAC）



記者游瓊華／台中報導

台中一名林姓國中三年級女資優生，在過去一年半期間，腹部反覆出現劇烈脹痛，嚴重時不僅冒冷汗、吃不下飯，甚至會噁心嘔吐，多次被家人送往急診。然而，不論是抽血、照X光還是超音波，所有檢查結果都顯示「一切正常」，醫師只能開立止痛藥暫時緩解，但腹痛仍舊反覆來襲，讓女孩對吃東西產生巨大恐懼，嚴重影響生活與學習。

▲郭彥碁解釋，所謂「肝氣鬱滯」，可以想像成身體整體的「氣機」卡住了，連帶影響腸胃蠕動，導致消化系統像被堵住一般。（圖／光田醫院提供）



由於症狀遲遲未解，家屬在焦慮之下四處求醫，最後前往光田綜合醫院中醫部求助。醫師郭彥碁回憶，女孩初診時臉色略顯蒼白，腹部觸診時相當緊繃，一按就感到脹悶不適。在詳細問診後，才揪出真正元凶，原來女孩長期面臨課業壓力、睡眠不足且飲食不規律，是中醫理論中的「肝氣鬱滯」體質。

郭彥碁解釋，所謂「肝氣鬱滯」，可以想像成身體整體的「氣機」卡住了，連帶影響腸胃蠕動，導致消化系統像被堵住一般。因此，即使腸胃本身沒有發炎或損傷，吃東西仍會加重不適，引發腹脹、腹痛甚至嘔吐。這種因壓力、情緒與作息紊亂引發的「功能性腸胃症狀」，正是造成她檢查正常、症狀卻持續一年半的原因。

在對症下藥，開立「疏肝理氣、調和脾胃」的中藥處方，並叮囑女孩放慢吃飯速度、規律睡眠後，短短一週，女孩腹痛大幅改善，也能正常進食。醫師也提醒家長，若孩子有類似困擾，應多加留意其情緒與生活壓力，適時尋求中醫協助調理，避免影響身心發展。