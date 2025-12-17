不叫小綠人！緊急出口「綠色小人」有名字　一票驚：真冷知識

▲緊急出口標示。（圖／PEXELS）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近Threads掀起一波冷知識分享文熱潮，就有網友貼出逃生門標誌，聚焦上面的綠色小人，分享道「其實他有名字喔！叫做皮克托先生（ピクトさん）」。引來不少人留言，「這知識真的夠冷門」、「有夠冷門」、「長知識惹！」

有網友在Threads發文，希望大家分享冷知識，其他人見狀紛紛留言，「第一個抗憂鬱藥（Iproniazid)，是因為肺結核病人突然變得太快樂而被發現的」、「刷牙是你一生唯一能清理自己骨頭的機會」、「大腦是唯一會幫自己取名字的器官」、「你隨時都可以聽見你血液流動的聲音，只是外界太吵了」等等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，有人留言貼出疏散指示標誌（緊急出口）的小綠人圖片，指出「其實他有名字喔！叫做皮克托先生（ピクトさん）」。留言引來其他人一陣驚呼，「這知識真的夠冷門」、「原來他叫做皮克托！」

事實上，小綠人標誌是日本人設計的，但背後其實是有段沉痛故事。1972年，大阪一間百貨發生一場大火，造成188人死亡；隔年熊本的百貨公司也因火災釀104人傷亡。事後探究原因，則是火災時的煙霧會導致視線不佳，民眾在慌亂中找不到緊急出口。當時避難出口標誌設計並沒有統一，甚至民眾也不熟悉相關標示，意外找到這個致命問題。

於是，日本消防安全協會在1978年舉辦「緊急出口標誌」設計比賽，最後小綠人奔向逃生出口的標誌拿下優勝。在1982年，該設計經過多摩美術大學的教授改良後，便統一應用在公共場合中。該標誌也在參加國際ISO安全標誌大賽中，獲得評審認可，因為從遠處看，小綠人的清晰度高出其他國家設計兩成，如今成為全球通用標誌。