不是ㄌㄜˋㄌㄜˋ！「獨樂樂不如眾樂樂」正確唸法曝　大票驚

記者鄺郁庭／綜合報導

中文有許多破音字，會因為用法或詞性不同，唸法便不一樣。近日就有網友在社群平台分享，很多人耳熟能詳的俗語「獨樂樂不如眾樂樂」，其實長年被大量誤讀。正確唸法曝光後，立刻引發熱論，就有人笑呼，讀錯的人實在太多，多到後來乾脆懶得糾正，甚至聽過國文老師也唸錯。

最近有人在Threads上發起「沒看書真的不知道」的話題，引來網友們在留言處分享冷知識。其中，就有人點出「獨樂樂不如眾樂樂」這句俗語的正確讀音，並非每個「樂」都唸成快樂的「樂」，應為「獨樂（ㄩㄝˋ）樂（ㄌㄜˋ）不如眾樂（ㄩㄝˋ）樂（ㄌㄜˋ）」，第一個「樂」指的是音樂，第二個才是快樂的意思。

貼文曝光後，立刻引起大量討論，不少網友紛紛留言表示，「這個真的超少人知道，連我們國文老師都唸錯」、「從小到大都忍不住在心裡糾正，長大就算了」、「我都一直認為大家是故意這樣講的。」也有人坦言，自己不只讀音錯，連意思都誤會多年。

還有人直呼，過去一直以為這句話的意思是「自己獨自快樂，不如大家一起快樂」，直到這次討論才發現，其實原意和「聽音樂」有關，覺得既新鮮又有趣。也有網友吐槽，「如果國文課有好好上，其實應該都會知道」，引發另一波討論。

根據教育部重編國語辭典資料顯示，「獨樂樂」一詞出自儒家經典《孟子·梁惠王下》，意思是獨自享受音樂所帶來的快樂，因此才會出現兩個「樂」卻讀音不同的情況。