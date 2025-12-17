　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不是ㄌㄜˋㄌㄜˋ！「獨樂樂不如眾樂樂」正確唸法曝　大票驚

▲▼教育，升學，課堂，學校，學生，課綱，老師,顯圖。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

中文有許多破音字，會因為用法或詞性不同，唸法便不一樣。近日就有網友在社群平台分享，很多人耳熟能詳的俗語「獨樂樂不如眾樂樂」，其實長年被大量誤讀。正確唸法曝光後，立刻引發熱論，就有人笑呼，讀錯的人實在太多，多到後來乾脆懶得糾正，甚至聽過國文老師也唸錯。

最近有人在Threads上發起「沒看書真的不知道」的話題，引來網友們在留言處分享冷知識。其中，就有人點出「獨樂樂不如眾樂樂」這句俗語的正確讀音，並非每個「樂」都唸成快樂的「樂」，應為「獨樂（ㄩㄝˋ）樂（ㄌㄜˋ）不如眾樂（ㄩㄝˋ）樂（ㄌㄜˋ）」，第一個「樂」指的是音樂，第二個才是快樂的意思。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，立刻引起大量討論，不少網友紛紛留言表示，「這個真的超少人知道，連我們國文老師都唸錯」、「從小到大都忍不住在心裡糾正，長大就算了」、「我都一直認為大家是故意這樣講的。」也有人坦言，自己不只讀音錯，連意思都誤會多年。

還有人直呼，過去一直以為這句話的意思是「自己獨自快樂，不如大家一起快樂」，直到這次討論才發現，其實原意和「聽音樂」有關，覺得既新鮮又有趣。也有網友吐槽，「如果國文課有好好上，其實應該都會知道」，引發另一波討論。

根據教育部重編國語辭典資料顯示，「獨樂樂」一詞出自儒家經典《孟子·梁惠王下》，意思是獨自享受音樂所帶來的快樂，因此才會出現兩個「樂」卻讀音不同的情況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孩子慶生「蛋糕實品」一看傻眼！　知名甜點店道歉：暫停預訂
趁室友泥醉...桃園男大生性侵他女友
快訊／9人獵殺4隻台灣黑熊　嬉鬧運送獲無罪
驚悚畫面曝！　34歲騎士慘被輾死
爺爺買咖啡遭拒！超商店員「今天賣完了」　背後原因暖哭
幼兒園畢旅「澳門4天3夜」2萬5千元！家長傻眼　行程曝光
快訊／詹旺彬驚傳過世！　享年59歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

廚餘車裝GPS補助開放申請　每輛最高8千元

芃芃溫泉一夜變冷水！怪手司機「因1事」暴怒剷平　網一面倒力挺

「這一段會載入史冊！」　沈政男大讚柯文哲辯論庭發言：非常動人

午後3地防較大雨勢　後天全台水氣增「高山有望迎雪」

冬至不只吃湯圓！　「九大開運法」旺財、桃花滾滾來

今年國際旅客目標再破功　觀光署長：900萬人次最適合台灣

爺爺買咖啡遭拒！超商店員哄「今天賣完了」　背後原因暖哭全網

幼兒園畢旅「澳門4天3夜」團費2萬5千元　網愣：要玩啥？行程曝光

孩子慶生「蛋糕實品一看傻眼」：被潑冷水！甜點店道歉：暫停預訂

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

廚餘車裝GPS補助開放申請　每輛最高8千元

芃芃溫泉一夜變冷水！怪手司機「因1事」暴怒剷平　網一面倒力挺

「這一段會載入史冊！」　沈政男大讚柯文哲辯論庭發言：非常動人

午後3地防較大雨勢　後天全台水氣增「高山有望迎雪」

冬至不只吃湯圓！　「九大開運法」旺財、桃花滾滾來

今年國際旅客目標再破功　觀光署長：900萬人次最適合台灣

爺爺買咖啡遭拒！超商店員哄「今天賣完了」　背後原因暖哭全網

幼兒園畢旅「澳門4天3夜」團費2萬5千元　網愣：要玩啥？行程曝光

孩子慶生「蛋糕實品一看傻眼」：被潑冷水！甜點店道歉：暫停預訂

中信特攻出奇招！　宣布王世堅1月3日從從容容來開球

華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

廚餘車裝GPS補助開放申請　每輛最高8千元

帶看倉庫竟變刀棍大混戰！嘉義房仲刺死客戶　判10年6月定讞

「台灣有事」日本可否行使集體自衛權？　高市早苗：視情況決定

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

芃芃溫泉一夜變冷水！怪手司機「因1事」暴怒剷平　網一面倒力挺

「這一段會載入史冊！」　沈政男大讚柯文哲辯論庭發言：非常動人

深圳16歲「烤雞少年月入萬元」　他笑：爸媽都不知道我賺這麼多

午後3地防較大雨勢　後天全台水氣增「高山有望迎雪」

【被猴子煩到極限】水豚怒吼：你弄夠沒！　下一秒直接水遁XD

生活熱門新聞

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

裝修公司買炸藥？顧立雄嗆1句讓他傻眼

下面癢「找妹妹被提醒看診」他褲一脫…醫驚呆：蟲蟲滿布鑽來鑽去

富商名媛宴爆猛料　曾與江柏樂「小16歲嫩妻」穩交10年

今變天！　「全台有雨」時間曝

睡眠不足害短命！醫揭新研究：不能只睡6小時

全台有雨！　「下最大」時間曝

「全台冬雨」要來了　下波強冷空氣時間曝

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

青山王祭「電眼女警」　12秒執勤片吸萬人按讚

好市多遇插隊搶車位　員工一招神救援

更多熱門

相關新聞

冬天收衣服！他一穿上「崩潰爆2字」爆共鳴

冬天收衣服！他一穿上「崩潰爆2字」爆共鳴

夏天洗衣服，衣服基本上曬一個晚上就會乾了，但冬天就讓人超難分辨。就有網友分享自己冬天「判斷衣服到底乾了沒」的內心小劇場，從「乾了吧？」「應該乾了？」到「只是冰冰的吧？」最後心一橫收進來，結果要穿的時候才發現根本沒乾，話題意外引發大量網友共鳴。

來源是神仙名！網揭「瀏海」超炸冷知識

來源是神仙名！網揭「瀏海」超炸冷知識

她靠「這1物」3分鐘搶到金唱片門票！工程師認證

她靠「這1物」3分鐘搶到金唱片門票！工程師認證

超商涼麵「加熱更好吃」？前店員認證：有夠好吃

超商涼麵「加熱更好吃」？前店員認證：有夠好吃

見北捷年末限定1服務！一票笑：尾牙到了

見北捷年末限定1服務！一票笑：尾牙到了

關鍵字：

破音字俗語正確讀音國文冷知識Threads

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

47歲楊宗緯爆當爸！

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面