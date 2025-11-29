　
大票人不知！她「綠燈過馬路」竟挨罰500元　原因曝光

▲▼為維護路口安全及行人路權,交通部與內政部警政署攜手啟動全國「路口安全大執法」,針對「汽機車不停讓行人」等五大重點項目進行取締,交通安全,行人,路人,行人穿越道,交通違規,過馬路,斑馬線,交通大執法,行人地獄,禮讓行人。（圖／記者李毓康攝

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

平常穿越馬路時，若看見行人專用號誌「小綠人」在閃爍，是會快速通過，或者就此止步呢？一名網友近日在Threads上分享親身經驗，才知道即便行人號誌呈現綠燈，只要倒數秒數所剩不多，仍屬於禁止進入路口的時段，她也因此挨罰500元，不禁無奈直呼「只能當花錢買教訓。」

網友在Threads提到，她當時看到斑馬線上的小綠人只剩幾秒，本以為加快腳步就能通過，未料竟被對街警察攔下，依《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第1款「行人不依標誌、標線、號誌指示」，開罰500元。

無獨有偶，另一名網友昨日也發文，驚呼「第一次走路被開單，原來就算是綠燈，但只剩幾秒也不能衝。花500元買教訓，真是氣死我了。」

事實上，過去就曾有相同案例。台中一名女子過馬路時，看見小綠人倒數剩2秒，便小跑步想趕緊通過，結果下一秒就被巡邏警察攔下，當時她滿腹委屈問道，「小綠人剩2秒不能跑嗎？有這種規定我怎麼不知道？」

對此，台中市政府法制局指出，《道路交通標誌標線號誌設置規則》第207條規定，行人專用號誌的小綠人開始閃爍時，是「警告綠燈即將結束」。若是已經進入道路者，需要快速通過或停在安全島等待；如尚未進入道路者，則禁止跨入。

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

