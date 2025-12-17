苗博雅「戰時上班課說」　國台辦：「美化戰爭」毫無人性

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

社民黨台北市議員苗博雅近日在直播中談及現代戰爭型態，表示若金門、馬祖遭攻擊，台灣本島仍可能維持一般上班上課。大陸國台辦對此批評是「美化戰爭的冷血言論」，毫無人性。

苗博雅日前於直播節目中指出，許多人對戰爭的印象來自電影與動畫，但現代戰爭並非所有人都在戰場，她強調烏克蘭部分地區在戰爭期間仍可正常上班、上學。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（17）日於例行記者會上表示，綠營政客對戰爭給民眾帶來的苦難視若無睹，居然拋出美化戰爭的冷血言論，可謂是毫無人性，已經遭到島內（指台灣）各界和輿論的譴責。

▼苗博雅稱若金門、馬祖開戰，台灣本島仍可能維持正常上班上課、上學的生活。（圖／翻攝YouTube／台北百科全書）

另一方面，美國日前公布《國家安全戰略》報告中多次提到台灣，強調「不支持任何單方面改變台灣海峽現狀的行為」。

朱鳳蓮表示，台灣問題純屬中國內政，事關14億多中國人民的民族感情，不容任何外來干涉。她稱，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，這是真正的台海現狀。

朱鳳蓮強調，「台獨」與台海和平水火不容，美方應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題，避免極少數「台獨」分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。

《華爾街日報》日前刊文，稱解放軍會通過三個步驟「攻台」，並列出「最佳攻台時間」和「最佳登陸地點」。

朱鳳蓮回應，台灣是中國的台灣。解決台灣問題、實現祖國完全統一，是全體中華兒女的共同願望，是神聖的使命、正義的事業。解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。

朱鳳蓮說，當前台海形勢複雜嚴峻，根本原因在於賴清德當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁。她稱，希望廣大台灣同胞認清賴清德當局「台獨引戰」的危害性、破壞性，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉。