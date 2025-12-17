　
社會 社會焦點 保障人權

22歲男殺人彰化「死亡之橋」尋獲白骨　18年前少女魂斷百米外橋下

▲南投男子2年前勒斃劉婦棄屍在彰投交界鴻禧橋下。（資料圖／民眾提供）

▲南投男子2年前勒斃劉婦棄屍在彰投交界鴻禧橋下。（資料圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

南投縣一名22歲蔡姓男子，本月初向屏東枋寮派出所自首，聲稱因財務糾紛勒斃一名59歲劉姓女子，並將遺體棄置於彰化山區。經過8天搜索，警方終於在彰化芬園鄉虹禧橋下尋獲已白骨化的遺體。然而，更令當地居民議論的是，距離棄屍地點僅100公尺的伍豐橋，18年前也有一名少女因感情問題魂斷該處，兩起悲劇出現詭異交疊。

本月7日晚間，22歲的蔡姓男子主動走進屏東枋寮派出所，向警方供稱，他早在2023年10月間，於南投一處民宅因財務糾紛，將劉姓女子勒斃，隨後用車輛將遺體運往八卦山區彰化及南投交界139縣道丟棄。由於案情重大且跨越多縣市，屏東警方立即成立專案小組，並帶著蔡男北上彰化，多次指認棄屍地點。然而，連日搜索卻一無所獲。

就在案情陷入膠著之際，屏東縣警局刑警大隊人員在13日陪同刑事局高層至車城福安宮參拜，祈求破案線索。巧合的是，隔天(14日)中午，搜索隊伍就在彰化芬園鄉139縣道的「虹禧橋」下河道，發現一個可疑的黑色大垃圾袋。打開後，裡頭正是一具已嚴重腐化、僅剩白骨的人體遺骸，遺體發現地點偏僻隱密，若非嫌犯指認與仔細搜索，難以發現。

▲南投男子2年前勒斃劉婦棄屍在彰投交界虹禧橋下，警方專案人員前往現場尋找屍體。（ETtoday資料照／民眾提供）

然而，此案最令人不寒而慄的，是棄屍地點的恐怖歷史，當地民眾透露，發現劉女的「虹禧橋」，與相距僅約100公尺的「伍豐橋」，2007年12月29日一名17歲的高中少女，被發現陳屍在伍豐橋下河床。當年當地信仰中心伍豐宮供奉伍顯大帝，神威遠播，前一夜託夢給宮內人士，要他早晨出門時留意橋下動靜，果真在橋下發現少女遺體，警方當時鎖定她18歲胡姓男同學涉有重嫌。

據判決書指出，17歲少女於2007年12月27日晚間，因感情糾葛與胡姓男友爭吵後，兩人相約跳橋殉情，但少女跳下伍豐橋後，男生卻打消念頭，胡二審時被依教唆自殺罪判刑5年。

這一帶的恐怖事件不止於此，早在2001年，一名黃姓前警務替代役人員，竟在光天化日下，以假警車、玩具手槍冒充警察，在芬園鄉隨機攔下一名年輕女子。他將女子強行擄上車，以膠帶捆綁手腳後，載至伍豐橋前偏僻處，在車內對其性侵得逞，並搶走財物。該案當年震驚社會，也讓伍豐橋一帶成為當地人心中恐懼的烙印，甚至被當地人視為「死女之橋」。

如今，22年後的殺人棄屍案，遺體竟出現在幾乎同一地點，兩起死亡案件、一起性侵暴力案，不同時間、不同受害者，卻都終結在這片荒涼的橋下河床，讓當地人對這詭異巧合不寒而慄。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

