社會 社會焦點 保障人權

國道驚魂！釘子灑滿地6車中招　大貨車「慘變刺蝟瞬間消風」

▲大貨車釘子灑滿地，6車瞬間消風。（圖／國道警方提供）

▲大貨車釘子灑滿地，6車輪胎遭刺破瞬間消風。（圖／國道警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號北上彰化系統交流道附近，昨(15日)上午，發生一起驚險的交通事故。一輛滿載鐵釘的大貨車，因貨物綑綁不牢，導致兩箱鐵釘散落外側車道，瞬間讓路面佈滿「釘子地雷」。後方車輛閃避不及，輪胎紛紛中招，宛如上演現實版的「破胎驚魂記」。

國道警方初步調查，這起事件發生在昨天上午8時35分左右，地點位於國道1號北向192公里、彰化系統交流道匝道處。32歲的張姓男子駕駛大貨車，因載運的鐵釘箱綑紮不穩，箱子掉落後，大量長約7至9公分的鐵釘散落車道。

▲大貨車釘子灑滿地，6車瞬間消風。（圖／國道警方提供）

▲大貨車釘子灑滿地，6車輪胎瞬間消風。（圖／國道警方提供）

後方一輛由51歲魏姓男子駕駛的半聯結車閃避不及，直接輾過釘子堆，輪胎瞬間遭殃。更慘的是，不只聯結車受害，後續其他用路人也在不知情下駛過「釘子區」，導致多輛大小車輛輪胎被刺破，紛紛被迫提前下交流道求助。

事故現場附近的輪胎行可說「忙翻天了」。據業者表示，昨天一早接連來了6輛「傷痕累累」的求助車輛，其中包含3輛大型車與3輛小型車。

情況最嚴重的是那輛半聯結車，多條輪胎共被刺入上百根鐵釘，業者光是拔釘子就拔到手軟。3輛大車總共更換了10條輪胎。小型車也無法倖免，其中一輛賓士車雖僅被一根鐵釘刺中，但輪胎已無法修復，車主只好花費3700元換上新胎。就連肇事大貨車自己的輪胎，也難逃被刺破的命運。

▲大貨車釘子灑滿地，6車瞬間消風。（圖／國道警方提供）

▲大貨車釘子灑滿地，聯結車輪胎遭刺破。（圖／國道警方提供）

國道公路警察局第三公路警察大隊獲報後迅速到場處理，並於上午9時40分排除狀況，恢復全線通車。經檢測，相關駕駛酒測值均為零。警方初步調查指出，事故主因是大貨車載運貨物未綑紮牢固。有關詳細肇事經過與責任，仍在調查釐清中。同時，警方已依據《道路交通管理處罰條例》第30條，對張姓大貨車駕駛開出罰單，可處新臺幣3,000元以上18,000元以下罰鍰。

▲大貨車釘子灑滿地，6車瞬間消風。（圖／國道警方提供）

▲大貨車釘子灑滿地。（圖／國道警方提供）

國道警方藉此事件再次鄭重呼籲所有駕駛人，行車上路前，務必將貨物「綑紮牢固、嚴密覆蓋」。擺放貨物時應緊密且妥善分配重量，必要時使用防滑墊防止移動。出發前也必須詳細檢查車廂欄板、車門是否確實緊閉，確保行車安全。

▲大貨車釘子灑滿地，6車瞬間消風。（圖／國道警方提供）

12/14 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

賓士車突竄火！駕駛急下車求救...消防局在對面

賓士車突竄火！駕駛急下車求救...消防局在對面

彰化市今(16日)接近中午12點，上演一場驚險又巧合的火警意外。一輛賓士轎車行經彰化市中央路時，引擎室突然冒出陣陣濃煙，接著竄出火舌，駕駛緊急將車輛停靠路邊，正當他慌忙下車準備打電話通報時，一抬頭卻發現車就停在「彰化縣消防局」正對面，消防局火速即刻救援。

閃婚陸妻卻形單影隻26年　人夫心碎斬斷幽靈婚姻

閃婚陸妻卻形單影隻26年　人夫心碎斬斷幽靈婚姻

彰化青農夫妻喜添6寶　醫院、公所加碼催生

彰化青農夫妻喜添6寶　醫院、公所加碼催生

全世界永靖人的家庭日　「謝平安家年華」萬人齊聚呷平安

全世界永靖人的家庭日　「謝平安家年華」萬人齊聚呷平安

彰化芬園紫色仙草花海秘境　遊客爆滿車亂停

彰化芬園紫色仙草花海秘境　遊客爆滿車亂停

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

