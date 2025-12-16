國道驚魂！釘子灑滿地6車中招　大貨車「慘變刺蝟瞬間消風」

▲大貨車釘子灑滿地，6車輪胎遭刺破瞬間消風。（圖／國道警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號北上彰化系統交流道附近，昨(15日)上午，發生一起驚險的交通事故。一輛滿載鐵釘的大貨車，因貨物綑綁不牢，導致兩箱鐵釘散落外側車道，瞬間讓路面佈滿「釘子地雷」。後方車輛閃避不及，輪胎紛紛中招，宛如上演現實版的「破胎驚魂記」。

國道警方初步調查，這起事件發生在昨天上午8時35分左右，地點位於國道1號北向192公里、彰化系統交流道匝道處。32歲的張姓男子駕駛大貨車，因載運的鐵釘箱綑紮不穩，箱子掉落後，大量長約7至9公分的鐵釘散落車道。

▲大貨車釘子灑滿地，6車輪胎瞬間消風。（圖／國道警方提供）

後方一輛由51歲魏姓男子駕駛的半聯結車閃避不及，直接輾過釘子堆，輪胎瞬間遭殃。更慘的是，不只聯結車受害，後續其他用路人也在不知情下駛過「釘子區」，導致多輛大小車輛輪胎被刺破，紛紛被迫提前下交流道求助。

事故現場附近的輪胎行可說「忙翻天了」。據業者表示，昨天一早接連來了6輛「傷痕累累」的求助車輛，其中包含3輛大型車與3輛小型車。

情況最嚴重的是那輛半聯結車，多條輪胎共被刺入上百根鐵釘，業者光是拔釘子就拔到手軟。3輛大車總共更換了10條輪胎。小型車也無法倖免，其中一輛賓士車雖僅被一根鐵釘刺中，但輪胎已無法修復，車主只好花費3700元換上新胎。就連肇事大貨車自己的輪胎，也難逃被刺破的命運。

▲大貨車釘子灑滿地，聯結車輪胎遭刺破。（圖／國道警方提供）

國道公路警察局第三公路警察大隊獲報後迅速到場處理，並於上午9時40分排除狀況，恢復全線通車。經檢測，相關駕駛酒測值均為零。警方初步調查指出，事故主因是大貨車載運貨物未綑紮牢固。有關詳細肇事經過與責任，仍在調查釐清中。同時，警方已依據《道路交通管理處罰條例》第30條，對張姓大貨車駕駛開出罰單，可處新臺幣3,000元以上18,000元以下罰鍰。

▲大貨車釘子灑滿地。（圖／國道警方提供）

國道警方藉此事件再次鄭重呼籲所有駕駛人，行車上路前，務必將貨物「綑紮牢固、嚴密覆蓋」。擺放貨物時應緊密且妥善分配重量，必要時使用防滑墊防止移動。出發前也必須詳細檢查車廂欄板、車門是否確實緊閉，確保行車安全。