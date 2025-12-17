　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

南投縣一名蔡姓男子7日晚間到枋寮派出所自首，他向警方供稱，自己2年前犯下殺人棄屍案。初步了解，22歲蔡男在南投犯案、彰化棄屍、屏東自首，但他為何殺了人後2年才自首，犯案後三地行動，仍有待警方進一步調查釐清。根據警方調查，蔡男疑似是向死者借錢不成，才會憤而將人勒斃。

▲南投22歲男殺人棄屍，警帶人重回棄屍現場尋找。（圖／民眾提供，下同）

▲南投22歲男殺人棄屍，警帶人重回棄屍現場尋找。（圖／民眾提供，下同）

回顧整起案發經過，22歲蔡姓男子7日晚間6時許前往枋寮派出所表示要自首，蔡男向警方供稱，他2023年10月間因財務糾紛在南投縣一處民宅將59歲劉姓女子勒斃，隨後將人帶往彰化棄屍。

▲南投22歲男殺人棄屍，警帶人重回棄屍現場尋找。（圖／民眾提供，下同）

警方隨即成立專案小組，並帶蔡男前往指認棄屍地點，但始終找不到劉女遺體，屏東縣政府警察局刑警大隊人員13日下午陪同刑事局長周幼偉到屏東縣車城鄉福安宮拜拜，祈求土地公幫忙，隔日上午就在彰化縣芬園鄉虹禧橋下尋獲遺體，劉女遺體被裝進黑色垃圾袋內，打開時僅剩白骨。

根據警方調查，蔡男與死者是朋友關係，疑似是向死者借錢不成，憤而出手將人勒斃。除此之外，全案除了蔡男以外，另有一名24歲陳姓共犯也落網，經初步警詢後，被依照殺人罪嫌移送，南投地檢署向法院聲押禁見獲准。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
孩子慶生「蛋糕實品」一看傻眼！　知名甜點店道歉：暫停預訂
趁室友泥醉...桃園男大生性侵他女友
快訊／9人獵殺4隻台灣黑熊　嬉鬧運送獲無罪
驚悚畫面曝！　34歲騎士慘被輾死
爺爺買咖啡遭拒！超商店員「今天賣完了」　背後原因暖哭
幼兒園畢旅「澳門4天3夜」2萬5千元！家長傻眼　行程曝光
快訊／詹旺彬驚傳過世！　享年59歲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帶看倉庫竟變刀棍大混戰！嘉義房仲刺死客戶　判10年6月定讞

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

台中男「偷避震器插鐵軌」！4分鐘後普悠瑪經過...險釀重大事故

9人獵殺黑熊嬉鬧運送獲無罪　屏檢上訴：嚴重背離原民狩獵精神

趁室友泥醉...男大生性侵他女友！硬拗「被騎」判3年2月

大陸進口清潔劑！1.5噸全是喵喵毒品原料　6毒販下場曝光

驚悚畫面曝！高雄水泥車「奪命左轉」　34歲騎士慘被輾死

柬埔寨機房詐台人3.4億　台籍水房首腦重判25年求交保落空

2女騎士巷口險撞1人嚇到自摔　警揪出違停女駕駛肇責最大

騎士吃麻油雞被判酒駕入監　法官給機會：若再犯證明我的決定錯了

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

帶看倉庫竟變刀棍大混戰！嘉義房仲刺死客戶　判10年6月定讞

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

台中男「偷避震器插鐵軌」！4分鐘後普悠瑪經過...險釀重大事故

9人獵殺黑熊嬉鬧運送獲無罪　屏檢上訴：嚴重背離原民狩獵精神

趁室友泥醉...男大生性侵他女友！硬拗「被騎」判3年2月

大陸進口清潔劑！1.5噸全是喵喵毒品原料　6毒販下場曝光

驚悚畫面曝！高雄水泥車「奪命左轉」　34歲騎士慘被輾死

柬埔寨機房詐台人3.4億　台籍水房首腦重判25年求交保落空

2女騎士巷口險撞1人嚇到自摔　警揪出違停女駕駛肇責最大

騎士吃麻油雞被判酒駕入監　法官給機會：若再犯證明我的決定錯了

華航蟬聯第二屆「ESG交通運輸永續獎」金獎殊榮

帶看倉庫竟變刀棍大混戰！嘉義房仲刺死客戶　判10年6月定讞

「台灣有事」日本可否行使集體自衛權？　高市早苗：視情況決定

男毒駕畫面曝！深夜逆向約1km「永和開到中和」　遭警攔下還在茫

芃芃溫泉一夜變冷水！怪手司機「因1事」暴怒剷平　網一面倒力挺

「這一段會載入史冊！」　沈政男大讚柯文哲辯論庭發言：非常動人

深圳16歲「烤雞少年月入萬元」　他笑：爸媽都不知道我賺這麼多

午後3地防較大雨勢　後天全台水氣增「高山有望迎雪」

56.6萬人開心！00929配息0.09元順利填息　明年1／14入帳

怨柯文哲被司法折磨一年　陳佩琪：我會講到進棺材那刻為止

【變身尤達大師】歐告想吃餅乾秒開飛機耳❤

社會熱門新聞

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

人妻出軌同事！用蝦皮傳大量鹹濕對話

即／王定宇遭爆曖昧人妻　怒告葛斯齊P圖造謠吞敗

妻買菜遭喪屍撞死！丈夫怒喊「別想和解」

即／高雄水泥車左轉撞機車　騎士當場慘死

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完騙進冷凍室

23歲女清潔員才任職3個月　遭酒駕男撞死

國道一號深夜車禍　警車車尾遭撞爛

更多熱門

相關新聞

王大陸3度開庭！與女友闕沐軒差3分鐘先後現身

王大陸3度開庭！與女友闕沐軒差3分鐘先後現身

藝人王大陸閃兵之案外案，直播主女友闕沐軒因被潘姓男子詐騙400多萬，王利用管道找人買個資，找到在獄中服刑的潘男討債，王與闕雙雙遭依違反個資法起訴。今(17日)全案再度開庭，上午9時許王、闕與時任北市刑大偵查隊代理隊長劉居榮3人先後抵達新北地院，面對媒體提問均沉默不語，快步走入。

屏東人變了！近5成棄透天買大樓　房貸占比創新高

屏東人變了！近5成棄透天買大樓　房貸占比創新高

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

CT AMAZE豪華陣容！小映自稱「古董級」

CT AMAZE豪華陣容！小映自稱「古董級」

關鍵字：

殺人彰化屏東刑警影音

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

47歲楊宗緯爆當爸！

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面