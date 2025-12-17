22歲男殺人動機曝光！警找不到屍體「求土地公幫忙」　隔天找到了

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

南投縣一名蔡姓男子7日晚間到枋寮派出所自首，他向警方供稱，自己2年前犯下殺人棄屍案。初步了解，22歲蔡男在南投犯案、彰化棄屍、屏東自首，但他為何殺了人後2年才自首，犯案後三地行動，仍有待警方進一步調查釐清。根據警方調查，蔡男疑似是向死者借錢不成，才會憤而將人勒斃。

▲南投22歲男殺人棄屍，警帶人重回棄屍現場尋找。（圖／民眾提供，下同）

回顧整起案發經過，22歲蔡姓男子7日晚間6時許前往枋寮派出所表示要自首，蔡男向警方供稱，他2023年10月間因財務糾紛在南投縣一處民宅將59歲劉姓女子勒斃，隨後將人帶往彰化棄屍。

警方隨即成立專案小組，並帶蔡男前往指認棄屍地點，但始終找不到劉女遺體，屏東縣政府警察局刑警大隊人員13日下午陪同刑事局長周幼偉到屏東縣車城鄉福安宮拜拜，祈求土地公幫忙，隔日上午就在彰化縣芬園鄉虹禧橋下尋獲遺體，劉女遺體被裝進黑色垃圾袋內，打開時僅剩白骨。

根據警方調查，蔡男與死者是朋友關係，疑似是向死者借錢不成，憤而出手將人勒斃。除此之外，全案除了蔡男以外，另有一名24歲陳姓共犯也落網，經初步警詢後，被依照殺人罪嫌移送，南投地檢署向法院聲押禁見獲准。