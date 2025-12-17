世界盃一路追到決賽「恐噴21萬」！　FIFA挨轟急推優惠票

▲FIFA主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）出席2026年世界盃（World Cup）賽程公布儀式。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

第23屆世界盃將於明年6月登場，先前公布的「天價門票」卻招致猛烈抨擊。歐洲足球支持者協會（FSE）估計，若從小組賽一路追隨國家隊到決賽，至少得花6900美元（約新台幣21.8萬元）。對此，國際足總（FIFA）16日緊急宣布，將推出60美元（約新台幣1800元）的優惠票價方案。

FIFA宣布推出60美元「入門級」最低票價，適用於所有104場比賽，包括決賽。這批票券將占各參賽國足協門票配額的10%，交由各國決定如何分配給長期支持國家隊的死忠球迷。一名FIFA官員透露，這是他們聽取各界回饋之後一致通過的決定，目前已收到2000萬份購票申請。

CNN、BBC報導，2026年世足將由美加墨3國聯合主辦，參賽隊伍也首次從32隊增至48隊，預計為FIFA創造至少100億美元收入。

▲上一屆世界盃由阿根廷奪冠，球迷嗨爆慶祝。（圖／路透）



不過，各國球迷上周看見票價時，紛紛表達震驚與憤怒，因為實在太昂貴。主辦國之外的小組賽中，最便宜票價落在120美元至265美元（約新台幣3788至8367元）之間，決賽門票落在4185美元至8680美元（約新台幣13.2萬至27.4萬元）之間。

FSE痛批，2026北美世足票價比2022年卡達世界盃貴近5倍，完全背叛世界盃傳統。如果球迷要從小組賽一路追到決賽，至少得花6900美元。面對最新的60美元門票，FSE則指出其占比僅有10%，絕大多數球迷仍須承受史上最貴世界盃門票，FIFA看似讓步，實際上卻是「繼續坑騙球迷」。

